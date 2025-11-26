Рейтинг@Mail.ru
Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:52 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/brend-2057682367.html
Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья
Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья - РИА Новости, 26.11.2025
Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья
Еще три компании из Тверской области присоединились к национальному бренду "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:52:00+03:00
2025-11-26T12:52:00+03:00
тверская область
экономика
казахстан
белоруссия
российский экспортный центр (рэц)
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
https://ria.ru/20251125/korolev-2057497960.html
https://ria.ru/20251125/biblioteka-2057493326.html
казахстан
белоруссия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, белоруссия, российский экспортный центр (рэц), армения
Тверская область, Экономика, Казахстан, Белоруссия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Армения
Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья

Тверские компании присоединились к национальному бренду "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще три компании из Тверской области присоединились к национальному бренду "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщает пресс-служба облправительства.
Соответствующую сертификацию прошли Тифлоцентр "Вертикаль", компания "Синтекс" и ООО "Частная пивоварня "Афанасий". Содействие в прохождении сертификации предприятиям Верхневолжья оказал Центр поддержки экспорта, работающий в структуре Центра "Мой бизнес".
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Королев: наш приоритет всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям
Вчера, 18:37
Государственная программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Для вступления в программу необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции или услуг. Успешное подтверждение соответствия требованиям "Сделано в России" позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.
Как отмечается в сообщении, Тифлоцентр "Вертикаль" занимается разработкой и производством оборудования для людей с инвалидностью. Компания разработала 10 национальных стандартов на средства реабилитации, сотрудничает с такими странами как Белоруссия, Казахстан и Армения. Предприятие "Синтекс" выпускает более 100 наименований технических тканей, продукция экспортируется в Казахстан, Таджикистан и другие страны. Пивоварня "Афанасий" - мультипродуктовый холдинг, который выпускает также молочную, рыбную, мясную продукцию и снеки. В числе его зарубежных партнеров – Иран, Китай и Турция.
Всего на сегодняшний день к национальному бренду "Сделано в России" присоединилось 15 тверских компаний. Соответствующую сертификацию прошли НПО "БИТ", кондитерская фабрика "Славконд", ПК "Ландскрона", НПК "Геоэлектроника сервис", компании "Тверь Тиссью", "ТехноПро" и ряд других предприятий.
Центр "Мой бизнес" Тверской области работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в президентский национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
Молодые люди в библиотеке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери
Вчера, 18:21
 
Тверская областьЭкономикаКазахстанБелоруссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Армения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала