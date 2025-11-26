Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще три компании из Тверской области присоединились к национальному бренду "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующую сертификацию прошли Тифлоцентр "Вертикаль", компания "Синтекс" и ООО "Частная пивоварня "Афанасий". Содействие в прохождении сертификации предприятиям Верхневолжья оказал Центр поддержки экспорта, работающий в структуре Центра "Мой бизнес".

Государственная программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Для вступления в программу необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции или услуг. Успешное подтверждение соответствия требованиям "Сделано в России" позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

Как отмечается в сообщении, Тифлоцентр "Вертикаль" занимается разработкой и производством оборудования для людей с инвалидностью. Компания разработала 10 национальных стандартов на средства реабилитации, сотрудничает с такими странами как Белоруссия, Казахстан и Армения. Предприятие "Синтекс" выпускает более 100 наименований технических тканей, продукция экспортируется в Казахстан, Таджикистан и другие страны. Пивоварня "Афанасий" - мультипродуктовый холдинг, который выпускает также молочную, рыбную, мясную продукцию и снеки. В числе его зарубежных партнеров – Иран, Китай и Турция.

Всего на сегодняшний день к национальному бренду "Сделано в России" присоединилось 15 тверских компаний. Соответствующую сертификацию прошли НПО "БИТ", кондитерская фабрика "Славконд", ПК "Ландскрона", НПК "Геоэлектроника сервис", компании "Тверь Тиссью", "ТехноПро" и ряд других предприятий.