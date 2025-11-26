Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области ночью сбили 12 БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 26.11.2025
В Воронежской области ночью сбили 12 БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о 12 БПЛА, сбитых на территории региона за минувшую ночь. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о 12 БПЛА, сбитых на территории региона за минувшую ночь.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 10 БПЛА за прошедшую ночь над Воронежской областью.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в семи районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На территории Новороссийска отменили угрозу атаки БПЛА
06:47
 
