В Воронежской области ночью сбили 12 БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о 12 БПЛА, сбитых на территории региона за минувшую ночь. РИА Новости, 26.11.2025
