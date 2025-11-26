Рейтинг@Mail.ru
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 26.11.2025
23:29 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
Произошедший в Гвинее-Бисау государственный переворот не должен отрицательным образом сказаться на развитии отношений с Россией, выразил мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт

Эксперт Токарев: переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на отношения с Россией

Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Произошедший в Гвинее-Бисау государственный переворот не должен отрицательным образом сказаться на развитии отношений с Россией, выразил мнение в беседе с РИА Новости заведующий Центром исследований Юга Африки Института Африки РАН Андрей Токарев.
В среду агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки.
Люди на улице Бисау. 26 ноября 2025
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
Вчера, 18:17
"Несмотря на то, что неоднократно происходили перевороты и попытки переворотов, наши страны связывают традиционно дружественные отношения, которые начались еще в период вооруженной борьбы. И несмотря на события, которые происходили на протяжении более 50 лет, практически всегда наши отношения сохранялись. Не думаю, что можно ожидать ослабления взаимных интересов", - отметил агентству эксперт.
По словам Токарева, на первый план должно выйти экономическое сотрудничество: обе страны взаимодействуют в таких сферах, как освоение природных ресурсов, совместное создание инфраструктуры, сельское хозяйство, военное сотрудничество и другие, при этом Россия и Гвинея-Бисау планируют обмениваться бизнес-миссиями для развития торгово-инвестиционных связей.
Эксперт подчеркнул, что военные перевороты многократно совершались за историю страны, и сейчас крайне трудно понять реальную картину происходящего, что усложняет прогнозирование, особенно прогнозирование событий в Африке, "где ситуация может развиваться непредсказуемым образом".
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Вчера, 18:37
Токарев также рассказал, что военный переворот взволновал международное сообщество, поскольку на выборы в страну были направлены многочисленные международные наблюдатели, например, от Африканского союза и от Сообщества португалоязычных стран.
"Конечно, вряд ли они ожидали такого поворота событий. Международное сообщество не может оказаться в стороне и по крайней мере будет стремиться примирить враждующие стороны", - заключил эксперт.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов запланировано на четверг.
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
В Гвинее-Бисау создали военное командование для управления страной
В Гвинее-Бисау создали военное командование для управления страной
Вчера, 22:41
 
