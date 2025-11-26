Депутат Госдумы прокомментировал расшифровки беседы Ушакова и Уиткоффа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости допустил, что публикация в американских СМИ якобы расшифровок телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа - работа британской разведки MI6 по дискредитации последнего в качестве переговорщика, чтобы сорвать инициативы по Украине.
Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров Ушакова с Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
"Очередные попытки сорвать американские инициативы по Украине привели к простой доступной идее: дискредитации переговорщика. В экстренном порядке силами MI6 была запущена срочная разработка по Уиткоффу. Задача - лишить его главного переговорного ресурса: доверия Трампа", - сказал агентству Шхагошев.
Депутат отметил, что Запад снова "примитивно" готов отодвинуть "мирные границы" от Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.