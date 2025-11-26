МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости допустил, что публикация в американских СМИ якобы расшифровок телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа - работа британской разведки MI6 по дискредитации последнего в качестве переговорщика, чтобы сорвать инициативы по Украине.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.