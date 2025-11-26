Бензин на российских АЗС продолжил дешеветь

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России снижается третью неделю подряд, с 17 по 24 ноября она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек — до 65,04 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,55%, или на 41 копейку, до 75,21 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,2%, или на 13 копеек — до 65,21 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки — до 74,8 рубля за литр.

Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,36%, до 61,88 рубля за литр, Аи-95 — на 0,21%, до 67,07 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,3% — до 88,27 рубля.

Общая инфляция в стране с 18 по 24 ноября составила 0,14%.

Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 47 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Чечне — на 8,7%. Рост цен наблюдался в 19 субъектах России , больше всего на Сахалине (+1,2%). В Москве Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1%.

Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов России осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.