Бензин на российских АЗС продолжил дешеветь
Бензин на российских АЗС продолжил дешеветь - РИА Новости, 26.11.2025
Бензин на российских АЗС продолжил дешеветь
Средняя розничная цена бензина в России снижается третью неделю подряд, с 17 по 24 ноября она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек — до 65,04 рубля за литр... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:04:00+03:00
2025-11-26T19:04:00+03:00
2025-11-26T22:44:00+03:00
экономика
россия
сахалин
москва
россия
сахалин
москва
экономика, россия, сахалин, москва
Экономика, Россия, Сахалин, Москва
Бензин на российских АЗС продолжил дешеветь
Росстат сообщил о снижении цен на бензин на 0,26% за прошедшую неделю
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России снижается третью неделю подряд, с 17 по 24 ноября она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек — до 65,04 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,55%, или на 41 копейку, до 75,21 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,2%, или на 13 копеек — до 65,21 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки — до 74,8 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,36%, до 61,88 рубля за литр, Аи-95 — на 0,21%, до 67,07 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,3% — до 88,27 рубля.
Общая инфляция в стране с 18 по 24 ноября составила 0,14%.
Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 47 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Чечне — на 8,7%. Рост цен наблюдался в 19 субъектах России
, больше всего на Сахалине
(+1,2%). В Москве
и Санкт-Петербурге
за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1%.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов России осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер России Александр Новак
, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.