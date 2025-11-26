Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу района Дагестана заподозрили в аферах еще на 200 миллионов рублей
22:49 26.11.2025
Экс-главу района Дагестана заподозрили в аферах еще на 200 миллионов рублей
Следствие выявило новые коррупционные преступления ранее арестованного бывшего главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова, по новым эпизодам он... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
дахадаевский район
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, дахадаевский район, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дахадаевский район, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Следствие выявило новые коррупционные преступления ранее арестованного бывшего главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова, по новым эпизодам он подозревается в мошенничестве на 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Омаров, возглавлявший Дахадаевский район с 2007 по 2022 годы, был задержан и арестован в январе этого года по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей.
"В рамках расследуемого уголовного дела в отношении бывшего главы муниципального образования "Дахадаевский район" выявлены новые эпизоды противоправной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2013 по 2016 год Омаров организовал мошенническую схему, чтобы завладеть имуществом муниципального предприятия и сельхозкооперативов Дахадаевского района. Для этого он дал указания руководителям хозяйств изготовить подложные документы об отказе от прав аренды на земельные участки общей площадью 1916 гектаров.
После этого договоры аренды незаконно расторгли и заключили новые - с подконтрольной главе района фирмой. Затем чиновник оформил в собственность этой организации и членов своей семьи восемь объектов недвижимости. Ущерб муниципальному предприятию и кооперативам составил более 200 миллионов рублей.
