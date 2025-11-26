Экс-главу района Дагестана заподозрили в аферах еще на 200 миллионов рублей

По данным следствия, с 2013 по 2016 год Омаров организовал мошенническую схему, чтобы завладеть имуществом муниципального предприятия и сельхозкооперативов Дахадаевского района. Для этого он дал указания руководителям хозяйств изготовить подложные документы об отказе от прав аренды на земельные участки общей площадью 1916 гектаров.

После этого договоры аренды незаконно расторгли и заключили новые - с подконтрольной главе района фирмой. Затем чиновник оформил в собственность этой организации и членов своей семьи восемь объектов недвижимости. Ущерб муниципальному предприятию и кооперативам составил более 200 миллионов рублей.