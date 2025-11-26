Едва в Белом доме решили, что вышли из украинского кризиса (с официальным заявлением: "Президент Трамп прекратил финансирование этой войны"), как тут же у них началось обострение на противоположном направлении. Председатель Си Цзиньпин позвонил президенту Трампу и напомнил, что "возвращение Тайваня (Китаю, естественно) является важной частью послевоенного мироустройства".

По меркам китайских товарищей с их любовью к предельно вежливым формулировкам, это очень сильное заявление. Его невозможно утопить в этикетных речах про необходимость дружбы, мира и жвачки. В Пекине откровенно рассержены и не боятся это показывать: Тайвань — наш, и все тут, а уж каким образом мы наши противоречия с ним решим, это сугубо наше, внутреннее дело, не суйтесь.

Кто начал первым эту битву титанов, совершенно очевидно. Во всех стратегических документах США Китай называют главным соперником, конкурентом, стратегическим противником и — попросту говоря — врагом. На идее "сдержать" Пекин пришла к власти нынешняя администрация в Вашингтоне. Именно для этого там так торопятся выйти из конфликта в Европе — пора выполнять предвыборные обещания по КНР.

В понимании американцев "сдержать" Китай — это разорить его примерно так, как американцы разорили сорок лет назад Японию, навязав ей соглашение "Плаза". Они хотят, чтобы любым путем — хоть военным, хоть экономическим, хоть с помощью мятежей и переворотов — их главный конкурент ослаб, обнищал, открыл свои рынки и принял позу покорности. Самый идеальный результат — чтобы он развалился на манер СССР.

Но Китай уже далеко не та бедная зависимая страна, каким был полвека назад. Пока все попытки экономического давления на него проваливались с треском. На повышение пошлин там отреагировали ограничением на экспорт редкоземов, и это стало для дяди Сэма таким ударом, что пошлины сразу откатили назад.

Пропагандистская война тоже результатов не дает. Уж как ни стращают "китайской агрессией", а все равно никто из соседей воевать с Китаем не хочет. Отдельные пропагандисты целый роман сочинили: якобы в 2027 году Китай будет готов атаковать Тайвань, и в этот самый момент Россия якобы нападет на Европу, чтобы отвлечь Вашингтон на помощь союзникам.

Бред? Бред. Никто в это и не верит. Соседи продолжают наращивать торговые, культурные и человеческие связи с Китаем. Товарооборот растет у Пекина даже с Тайванем — да-да, несчастная "жертва агрессии" в прошлом году наторговала с "агрессором" на десять процентов больше, чем годом ранее.

И тут противостояние переводят в военную плоскость. Дядя Сэм выталкивает на ринг вместо себя премьер-министра Японии Санаэ Такаити, и та заявляет, что действия Китая против Тайваня станут "экзистенциальным вопросом" для ее страны, а эта вежливая формулировка позволяет родине самых страшных военных преступников поднимать армию и флот по тревоге и напрямую участвовать в военном конфликте.

Китайцев уже вторую неделю разрывает от высказываний Санаэ Такаити. Куда подевалась привычная вежливость? "Отрубить поганую голову!" — и все тут. Премьер-министр Японии насыпала соль на незаживающую рану, напомнив китайцам о миллионах их сограждан, убитых японцами во время Второй мировой войны. И о демонстративном нежелании Токио каяться за геноцид.

Выражая эту общую боль, Си Цзиньпин и набрал Дональда Трампа: все понимают, что без отмашки из Вашингтона женщина-самурай вряд ли решилась бы на такое провокационное заявление.

Япония — не просто огромная военная база американцев. Ее собственные "силы самообороны" (китайцы горько смеются над этим термином) — это прогрессивная, автоматизированная, оснащенная по последнему слову техники армия. Военный бюджет растет каждый год и вскоре должен стать третьим в мире. То есть это противник, к которому стоит отнестись со всей серьезностью.

В Китае так и сделали, моментально наказав страну юанем: ограничили авиаперелеты, туризм, бизнес, студенческие обмены. Японцы в последнее время жалуются на дороговизну еды — после ухода богатых соседей им придется есть еще меньше и реже. Однако вряд ли правительство пожалеет народ и сбавит темп милитаризации — ведь это то, чего хотят от страны в Вашингтоне.