Дата уже названа: Америка запустила водоворот новой войны - РИА Новости, 26.11.2025
08:00 26.11.2025
Дата уже названа: Америка запустила водоворот новой войны
Дата уже названа: Америка запустила водоворот новой войны
Едва в Белом доме решили, что вышли из украинского кризиса (с официальным заявлением: "Президент Трамп прекратил финансирование этой войны"), как тут же у них... РИА Новости, 26.11.2025
аналитика
китай
тайвань
пекин
си цзиньпин
дональд трамп
санаэ такаити
2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
аналитика, китай, тайвань, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, санаэ такаити
Дата уже названа: Америка запустила водоворот новой войны

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Едва в Белом доме решили, что вышли из украинского кризиса (с официальным заявлением: "Президент Трамп прекратил финансирование этой войны"), как тут же у них началось обострение на противоположном направлении. Председатель Си Цзиньпин позвонил президенту Трампу и напомнил, что "возвращение Тайваня (Китаю, естественно) является важной частью послевоенного мироустройства".
По меркам китайских товарищей с их любовью к предельно вежливым формулировкам, это очень сильное заявление. Его невозможно утопить в этикетных речах про необходимость дружбы, мира и жвачки. В Пекине откровенно рассержены и не боятся это показывать: Тайвань — наш, и все тут, а уж каким образом мы наши противоречия с ним решим, это сугубо наше, внутреннее дело, не суйтесь.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
24 ноября, 11:13
Кто начал первым эту битву титанов, совершенно очевидно. Во всех стратегических документах США Китай называют главным соперником, конкурентом, стратегическим противником и — попросту говоря — врагом. На идее "сдержать" Пекин пришла к власти нынешняя администрация в Вашингтоне. Именно для этого там так торопятся выйти из конфликта в Европе — пора выполнять предвыборные обещания по КНР.
В понимании американцев "сдержать" Китай — это разорить его примерно так, как американцы разорили сорок лет назад Японию, навязав ей соглашение "Плаза". Они хотят, чтобы любым путем — хоть военным, хоть экономическим, хоть с помощью мятежей и переворотов — их главный конкурент ослаб, обнищал, открыл свои рынки и принял позу покорности. Самый идеальный результат — чтобы он развалился на манер СССР.
Но Китай уже далеко не та бедная зависимая страна, каким был полвека назад. Пока все попытки экономического давления на него проваливались с треском. На повышение пошлин там отреагировали ограничением на экспорт редкоземов, и это стало для дяди Сэма таким ударом, что пошлины сразу откатили назад.
Пропагандистская война тоже результатов не дает. Уж как ни стращают "китайской агрессией", а все равно никто из соседей воевать с Китаем не хочет. Отдельные пропагандисты целый роман сочинили: якобы в 2027 году Китай будет готов атаковать Тайвань, и в этот самый момент Россия якобы нападет на Европу, чтобы отвлечь Вашингтон на помощь союзникам.
Бред? Бред. Никто в это и не верит. Соседи продолжают наращивать торговые, культурные и человеческие связи с Китаем. Товарооборот растет у Пекина даже с Тайванем — да-да, несчастная "жертва агрессии" в прошлом году наторговала с "агрессором" на десять процентов больше, чем годом ранее.
И тут противостояние переводят в военную плоскость. Дядя Сэм выталкивает на ринг вместо себя премьер-министра Японии Санаэ Такаити, и та заявляет, что действия Китая против Тайваня станут "экзистенциальным вопросом" для ее страны, а эта вежливая формулировка позволяет родине самых страшных военных преступников поднимать армию и флот по тревоге и напрямую участвовать в военном конфликте.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов
20 ноября, 06:19
Китайцев уже вторую неделю разрывает от высказываний Санаэ Такаити. Куда подевалась привычная вежливость? "Отрубить поганую голову!" — и все тут. Премьер-министр Японии насыпала соль на незаживающую рану, напомнив китайцам о миллионах их сограждан, убитых японцами во время Второй мировой войны. И о демонстративном нежелании Токио каяться за геноцид.
Выражая эту общую боль, Си Цзиньпин и набрал Дональда Трампа: все понимают, что без отмашки из Вашингтона женщина-самурай вряд ли решилась бы на такое провокационное заявление.
Япония — не просто огромная военная база американцев. Ее собственные "силы самообороны" (китайцы горько смеются над этим термином) — это прогрессивная, автоматизированная, оснащенная по последнему слову техники армия. Военный бюджет растет каждый год и вскоре должен стать третьим в мире. То есть это противник, к которому стоит отнестись со всей серьезностью.
В Китае так и сделали, моментально наказав страну юанем: ограничили авиаперелеты, туризм, бизнес, студенческие обмены. Японцы в последнее время жалуются на дороговизну еды — после ухода богатых соседей им придется есть еще меньше и реже. Однако вряд ли правительство пожалеет народ и сбавит темп милитаризации — ведь это то, чего хотят от страны в Вашингтоне.
Пекину абсолютно не нужна и невыгодна война в регионе — она затормозит его развитие, подорвет экономику, принесет страдания людям. Проблема в том, что война нужна Штатам: там не слишком рассчитывают на победу, просто надеясь с помощью своих прокси годами изматывать и тормозить Китай. Знакомая ситуация, не правда ли? России предстоит найти свое место в этих новых обстоятельствах.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
14 ноября, 15:56
 
АналитикаКитайТайваньПекинСи ЦзиньпинДональд ТрампСанаэ Такаити
 
 
