В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

"Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно должен составлять не менее: на одного ребенка - половины, на двух детей - трех четвертых, на трех и более детей - полного размера величины минимального размера оплаты труда", - сказано в законопроекте.

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время сложилась правоприменительная практика, когда судами устанавливается размер алиментов, кратный величине прожиточного минимума.