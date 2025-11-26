Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов - РИА Новости, 26.11.2025
12:53 26.11.2025
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов - РИА Новости, 26.11.2025
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов
В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда... РИА Новости, 26.11.2025
общество
нина останина
айрат гибатдинов
госдума рф
кпрф
общество, нина останина, айрат гибатдинов, госдума рф, кпрф
Общество, Нина Останина, Айрат Гибатдинов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект о размере минимальных алиментов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Проект внесли депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и Мария Дробот, а также сенатор Айрат Гибатдинов.
"Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно должен составлять не менее: на одного ребенка - половины, на двух детей - трех четвертых, на трех и более детей - полного размера величины минимального размера оплаты труда", - сказано в законопроекте.
Авторы проекта отмечают, что в настоящее время сложилась правоприменительная практика, когда судами устанавливается размер алиментов, кратный величине прожиточного минимума.
"Представляется, что закрепление подобной практики, а именно установление минимального размера алиментов на несовершеннолетнего ребенка, позитивно скажется на социальных гарантиях для несовершеннолетних, в воспитании которых не участвует один из родителей", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
ОбществоНина ОстанинаАйрат ГибатдиновГосдума РФКПРФ
 
 
