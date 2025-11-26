https://ria.ru/20251126/alimenty-2057677068.html
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов
В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда... РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Проект внесли депутаты Госдумы
от КПРФ Нина Останина
и Мария Дробот, а также сенатор Айрат Гибатдинов
.
"Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно должен составлять не менее: на одного ребенка - половины, на двух детей - трех четвертых, на трех и более детей - полного размера величины минимального размера оплаты труда", - сказано в законопроекте.
Авторы проекта отмечают, что в настоящее время сложилась правоприменительная практика, когда судами устанавливается размер алиментов, кратный величине прожиточного минимума.
"Представляется, что закрепление подобной практики, а именно установление минимального размера алиментов на несовершеннолетнего ребенка, позитивно скажется на социальных гарантиях для несовершеннолетних, в воспитании которых не участвует один из родителей", - отмечается в пояснительной записке к проекту.