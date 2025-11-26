Биография Константина Симонова

Советский писатель, сценарист и журналист Константин (настоящее имя Кирилл) Михайлович Симонов родился 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 1915 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) в семье генерал-майора армии Михаила Симонова и княжны Александры Оболенской.

Отец будущего классика советской литературы пропал без вести на фронтах Первой мировой войны, и Константина Симонова (именно такое имя выбрал себе писатель из-за особенностей дикции) вырастил отчим – бывший полковник царской армии Александр Иванишев, ставший позднее военным специалистом и преподавателем в военных училищах. Детство мальчика прошло в военных гарнизонах, поэтому с ранних лет ему были знакомы армейская жизнь и порядки.

Первоначально Константин Симонов связывал свою жизнь с рабочими специальностями: окончив в 1930 году семь классов трудовой школы, он пошел в фабзавуч учиться на токаря по металлу, а в 1931 году, после переезда семьи в Москву, где окончил фабзавуч точной механики, пошел работать на производство – был токарем на авиационном заводе, в механическом цеху кинофабрики "Межрабпомфильм" (ныне Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького), на киностудии "Мосфильм".

Однако призванием Симонова стало литературное творчество . Уже в 1934 году в сборнике молодых писателей "Смотр сил" появилось его первое произведение – отрывки из поэмы "Беломорканал", посвященной строителям Беломорско-Балтийского канала. В 1936 году его работы были напечатаны в журналах "Молодая гвардия" и "Октябрь". К концу 1930-х годов писатель опубликовал поэмы "Первая любовь" (1936, новая редакция – 1941), "Победитель" (1937), "Ледовое побоище" (1937), "Павел Черный" (1938), "Пять страниц" (1938), "Суворов" (1939) и др. Как драматург дебютировал пьесой "История одной любви" (1940, новая редакция – 1954), затем вышла пьеса "Парень из нашего города" (1941).

В 1930-х годах Симонов поступил в Литературный институт имени А.М. Горького. После его окончания в 1938 году стал аспирантом Московского института философии, литературы и истории, однако через год был командирован в качестве военного корреспондента освещать события Халхин-Гольского конфликта для газеты "Героическая красноармейская". С тех пор главной темой творчества Симонова оставалась война.

Вернувшись из Монголии, Симонов решил не продолжать обучение в аспирантуре и поступил на курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии имени Ленина, которые окончил в июне 1941 года.

Военным корреспондентом Константин Симонов прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, был свидетелем последних боев в Германии и падения Берлина. Свои отчеты направлял в газеты "Красная звезда", "Красноармейская правда" (ныне "Белорусская военная газета. Во славу Родины"), "Известия". Большая часть фронтовой корреспонденции Симонова составила четырехтомник "От Черного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента" (1941-1945), а также сборники "Югославская тетрадь" (1945) и "Письма из Чехословакии" (1945).

В послевоенное время Симонов создал пьесы "Русский вопрос" (1946), "Чужая тень" (1949), повесть "Дым отечества" (1947), книгу стихов "Друзья и враги" (1948). С 1950-х годов были выпущены в свет роман "Товарищи по оружию" (1952, новая редакция 1971), трилогия "Живые и мертвые" (романы "Живые и мертвые" (1959), "Солдатами не рождаются" (1964) и "Последнее лето" (1971), пьеса "Четвертый" (1961), "Южные повести" (1956-1961), повести "Из записок Лопатина" (1965), "Двадцать дней без войны" (1972) и др.

Занятия литературой Константин Симонов совмещал с деятельностью на посту главного редактора журнала "Новый мир" (1946-1950, 1954-1958) и "Литературной газеты" (1950-1954), а также выполнением работы корреспондента газеты "Правда" в Монголии, на Таймыре, в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области, на Кольском полуострове, в Китае, республиках Средней Азии, Вьетнаме и др.

С 1942 года Симонов работал в кино как автор сценариев. Он участвовал в создании художественных фильмов "Парень из нашего города" Александра Столпера и др. (1942), "Во имя Родины" Дмитрия Васильева и Всеволода Пудовкина (1943), "Жди меня" Бориса Иванова и Александра Столпера (1943), "Дни и ночи" Александра Столпера (1944), "Бессмертный гарнизон" Захара Аграненко и Эдуарда Тиссэ (1956), "Нормандия – Неман" Жана Древиля (1960), "Случай с Полыниным" Алексея Сахарова (1970), "Двадцать дней без войны" Алексея Германа (1976), "Обыкновенная Арктика" Алексея Симонова (1976).

Был сценаристом документальных фильмов "Страна родная" (1942), "Там, где жил Хемингуэй" (1964), "Гренада, Гренада, Гренада моя…" (1967), "Если дорог тебе твой дом" (1967), "Чужого горя не бывает" (1972), "Солдатские мемуары" (1976), "Какая интересная личность" (1977) и др.

Константин Симонов занимался общественной и политической деятельностью. В 1946-1954 годах он был депутатом Верховного Совета СССР. В 1955-1959 годах являлся депутатом Верховного Совета РСФСР.

С 1938 года был членом союза писателей СССР. В 1946-1953 годах занимал должность заместителя генерального секретаря правления Союза писателей СССР. В 1953-1959 и 1967-1979 годах был секретарем правления Союза писателей СССР.

Константин Симонов – Герой Социалистического Труда (1974). Полковник (1965).

Лауреат шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950) и Ленинской премии (1974), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966).

Был награжден тремя орденами Ленина (1965, 1971, 1974), орденами "Знак Почета" (1939), Красного Знамени (1942), двумя орденами Отечественной войны I степени (май и сентябрь 1945), иностранными наградами.

28 августа 1979 года Константин Симонов скончался в Москве. По завещанию писателя его прах был развеян над Буйничским полем под Могилевом (Белоруссия), где Симонов в 1941 году вышел из окружения.