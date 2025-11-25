В Ярославле предложили вывести наставничество в школе на новый уровень

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Наставничество должно стать одним из ключевых направлений подготовки педагогов и выйти на новый уровень в современной системе образования. Эта идея стала центральной на фестивале наставнических практик "За нами — будущее", который прошел на площадке Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) им. К. Д. Ушинского.

Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, член Общественной палаты РФ Михаил Груздев отметил, что наставничество играет особую роль в подготовке будущих педагогов, выступая стратегическим ресурсом и эффективной технологией повышения качества образования. По его словам, наставничество — это не просто передача опыта, а трансляция ценностей.

« "В ходе реализации проекта мы предлагаем переосмыслить и поднять на новый качественный уровень роль наставничества в современной системе образования. Мы понимаем наставника как моральный ориентир для будущих поколений, чьи слова и мудрость призваны вдохновлять школьников и студентов на достижения", — подчеркнул он.

© РИА Новости / Анна Коновалова Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, член Общественной палаты РФ Михаил Груздев © РИА Новости / Анна Коновалова Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, член Общественной палаты РФ Михаил Груздев

Участники фестиваля представили 22 авторские наставнические практики в рамках семи направлений: научно-образовательного и просветительского, духовно-нравственного, патриотического, информационного, культурно-творческого, самоуправления, а также профессионально-трудового.

Руководитель трека "Студент — школьнику", начальник управления молодежной политики ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Кристина Царькова рассказала, что, прежде чем представить свои проекты, студенты посетили модульные семинары и освоили программу обучения наставническим технологиям в молодежной среде, после чего отправились на практику в школы.

« "Самый главный результат — желание студентов работать со школьниками, развитие их наставнических компетенций. Это значит, что они могут вести за собой. Очень важно, что будущие педагоги берут ответственность не только за свои действия и мысли, но и за других", — отметила Царькова.

Студенты-участники фестиваля уверены: сегодня педагог — это не только источник знаний, но и проводник, способный задать направление личностного и ценностного развития школьников и студентов.

"Фестиваль позволил не только представить нашу практику, но и узнать об опыте коллег в театральной педагогике, вожатской деятельности. Это отличный шанс получить новые точки входа в профессию и расширить кругозор", — рассказала студентка пятого курса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Алена Сарпова, представившая практику в области медиа. Она отметила, что воспитывать будущее поколение необходимо в едином векторе, отвечающем задачам, которые ставит государство. "Говорить о воспитании важно, но еще важнее воспитывать", — сказала участница мероприятия.

Студентка четвертого курса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Валерия Карулина представила мастер-класс по работе со стрессом: "Фестиваль помог мне понять, как улучшить свою практику. Обмен практиками важен, так как позволяет увидеть разные механизмы взаимодействия с наставляемыми и передать свой опыт другим".