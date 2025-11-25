https://ria.ru/20251125/vulkan-2057417221.html
Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять километров
2025-11-25T14:43:00+03:00
2025-11-25T14:43:00+03:00
2025-11-25T14:44:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров над уровнем моря.
"В 21.30 KST (по местному времени, 12.30 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 5 километров над уровнем моря", - сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 54 километра в северо-восточном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.
Ранее вулканологи предупредили о возможном взрывном извержении Безымянного в ближайшие сутки с пепловыми выбросами до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского
