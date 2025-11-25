Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке. Архивное фото

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке

Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров над уровнем моря.

"В 21.30 KST (по местному времени, 12.30 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 5 километров над уровнем моря", - сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 54 километра в северо-восточном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.

Ранее вулканологи предупредили о возможном взрывном извержении Безымянного в ближайшие сутки с пепловыми выбросами до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.