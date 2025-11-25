В Роскачестве рассказали о расширении "Винного гида России"

В середине ноября руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в беседе с РИА Новости допустила увеличение количества исследуемых российских вин в рамках "Винного гида России" до нескольких тысяч позиций в будущем году. По ее словам, в настоящее время исследование охватывает 10% от всего отечественного рынка.

"Вы знаете, что сейчас уже регионов, в которых производится виноград, 18. В некоторых регионах виноград уже посажен, при том уже несколько лет назад. Вина пока нет. Соответственно, мы надеемся, что к следующему году и увеличится количество винодельческих регионов, и увеличится количество производителей. Ну и у действующих производителей увеличится ассортиментная линейка. Поэтому это позволит нам расширить матрицу тестируемых исследуемых вин", - заключил он.