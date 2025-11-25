https://ria.ru/20251125/vino-2057302013.html
В Роскачестве рассказали о расширении "Винного гида России"
В Роскачестве рассказали о расширении "Винного гида России" - РИА Новости, 25.11.2025
В Роскачестве рассказали о расширении "Винного гида России"
Количество исследуемых вин в рамках проекта "Винный гид России" планируется увеличить на одну тысячу позиций уже в следующем году, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:31:00+03:00
2025-11-25T05:31:00+03:00
2025-11-25T05:31:00+03:00
россия
максим протасов
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
В Роскачестве рассказали о расширении "Винного гида России"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество исследуемых вин в рамках проекта "Винный гид России" планируется увеличить на одну тысячу позиций уже в следующем году, рассказал РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
В середине ноября руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в беседе с РИА Новости допустила увеличение количества исследуемых российских вин в рамках "Винного гида России" до нескольких тысяч позиций в будущем году. По ее словам, в настоящее время исследование охватывает 10% от всего отечественного рынка.
"Как вы понимаете, сейчас порядка семи тысяч торговых марок, брендов российского вина, представленных на рынке. Из них пять тысяч уже есть в "Винном гиде России" за эти годы. Соответственно, наш план на следующий год - это добавить еще одну тысячу брендов", - рассказал Протасов
.
По его словам, в настоящее время уже порядка 75% российских вин охвачены "Винным гидом России". Увеличение числа исследуемых Роскачеством вин связано с общим ростом объемов производства в категории, в том числе за счет появления новых винодельческих регионов в России
, добавил Протасов.
"Вы знаете, что сейчас уже регионов, в которых производится виноград, 18. В некоторых регионах виноград уже посажен, при том уже несколько лет назад. Вина пока нет. Соответственно, мы надеемся, что к следующему году и увеличится количество винодельческих регионов, и увеличится количество производителей. Ну и у действующих производителей увеличится ассортиментная линейка. Поэтому это позволит нам расширить матрицу тестируемых исследуемых вин", - заключил он.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество
совместно с Минпромторгом
, Минсельхозом
и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка
. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.