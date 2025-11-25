Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность сохранения отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году для российских автоконцернов, которые имеют специальный инвестиционный контракт (СПИК), сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.