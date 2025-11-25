Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 25.11.2025 (обновлено: 17:28 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/utilsbora-2057405109.html
Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора
Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора - РИА Новости, 25.11.2025
Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора
Минпромторг РФ рассматривает возможность сохранения отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году для российских автоконцернов, которые имеют специальный... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:01:00+03:00
2025-11-25T17:28:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934455412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0adf06463457a2d12c7c4d3ac6a2fb4.jpg
https://ria.ru/20251101/utilsbor-2052349946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934455412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_032c482a3fca9bcf6e0ff55aec78b8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), авто
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Авто
Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора

Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора в 2026 году

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЦентр утилизации автомобилей
Центр утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Центр утилизации автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность сохранения отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году для российских автоконцернов, которые имеют специальный инвестиционный контракт (СПИК), сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей - это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году. Сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативной правовой базы совместно с коллегами из Минфина, то есть вопрос этот у нас буквально на повестке дня находится", - сказал Каримов.
Минпромторг может сохранить отсрочку уплаты утильсбора для имеющих специальный инвестиционный контракт российских автоконцернов и в 2026 году, пояснили в ведомстве.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Посетитель автосалона - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора
1 ноября, 16:09
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала