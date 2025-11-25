Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность сохранения отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году для российских автоконцернов, которые имеют специальный инвестиционный контракт (СПИК), сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей - это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году. Сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативной правовой базы совместно с коллегами из Минфина, то есть вопрос этот у нас буквально на повестке дня находится", - сказал Каримов.
Минпромторг может сохранить отсрочку уплаты утильсбора для имеющих специальный инвестиционный контракт российских автоконцернов и в 2026 году, пояснили в ведомстве.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора
1 ноября, 16:09