СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют
02:16 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ulitsa-2057291255.html
СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют
СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют - РИА Новости, 25.11.2025
СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют
Улицу, названную в честь бывшего британского принца Эндрю, в Северной Ирландии переименуют на фоне скандала вокруг него, связанного в том числе с его связями со РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:16:00+03:00
2025-11-25T02:16:00+03:00
в мире
северная ирландия
великобритания
лондон
джеффри эпштейн
карл iii
елизавета ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746626_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_96d496e712e465520aa78e039cfa66dd.jpg
https://ria.ru/20251123/starmer-2056873253.html
https://ria.ru/20251109/dvorets-2053731116.html
северная ирландия
великобритания
лондон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, северная ирландия, великобритания, лондон, джеффри эпштейн, карл iii, елизавета ii
В мире, Северная Ирландия, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн, Карл III, Елизавета II
СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют

Belfast Telegraph: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют

© AP Photo / Steve Parsonsэкс-принц Эндрю
экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Steve Parsons
экс-принц Эндрю. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Улицу, названную в честь бывшего британского принца Эндрю, в Северной Ирландии переименуют на фоне скандала вокруг него, связанного в том числе с его связями со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и лишением Эндрю титула принца, сообщает газета Belfast Telegraph.
Ранее король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Стармер считает, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна
23 ноября, 03:03
"Совет Среднего и Восточного Антрима согласился начать процесс переименования улицы, названной в честь Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", - говорится в сообщении.
По данным издания, "Улица принца Эндрю" в городе Каррикфергус носит это название с 1986 года. Газета пишет, что "с тех пор бывший высокопоставленный член королевской семьи был опозорен" из-за связей с Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии.
Как сообщает Belfast Telegraph, советник местной партии "Альянс" Лорен Грей предложила назвать улицу в честь королевы Елизаветы II в качестве дани уважения покойному монарху.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В числе прочего брат короля лишился титула принца.
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ
9 ноября, 01:18
 
В миреСеверная ИрландияВеликобританияЛондонДжеффри ЭпштейнКарл IIIЕлизавета II
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
