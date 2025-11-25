СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют

По данным издания, "Улица принца Эндрю" в городе Каррикфергус носит это название с 1986 года. Газета пишет, что "с тех пор бывший высокопоставленный член королевской семьи был опозорен" из-за связей с Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.