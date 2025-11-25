СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Улицу, названную в честь бывшего британского принца Эндрю, в Северной Ирландии переименуют на фоне скандала вокруг него, связанного в том числе с его связями со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и лишением Эндрю титула принца, сообщает газета Belfast Telegraph.
Ранее король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Совет Среднего и Восточного Антрима согласился начать процесс переименования улицы, названной в честь Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", - говорится в сообщении.
По данным издания, "Улица принца Эндрю" в городе Каррикфергус носит это название с 1986 года. Газета пишет, что "с тех пор бывший высокопоставленный член королевской семьи был опозорен" из-за связей с Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии.
Как сообщает Belfast Telegraph, советник местной партии "Альянс" Лорен Грей предложила назвать улицу в честь королевы Елизаветы II в качестве дани уважения покойному монарху.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В числе прочего брат короля лишился титула принца.