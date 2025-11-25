https://ria.ru/20251125/ukraina-2057456410.html
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.11.2025
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник
Предложение Анкары о проведении саммита по урегулированию украинского конфликта на высшем уровне остаётся актуальным, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:41:00+03:00
2025-11-25T16:41:00+03:00
2025-11-25T16:41:00+03:00
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4063b646e365d28560fef5594c7e3130.jpg
https://ria.ru/20251125/ssha-2057441820.html
турция
украина
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bce06d0f2910719c4751aef71bf27ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, анкара (провинция), владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник
Предложение Турции о саммите по Украине сохраняет актуальность