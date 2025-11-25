Рейтинг@Mail.ru
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.11.2025
16:41 25.11.2025
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
анкара (провинция)
в мире, турция, украина, анкара (провинция), владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция все еще готова провести саммит по Украине, сообщил источник

Предложение Турции о саммите по Украине сохраняет актуальность

Дворец Чираган в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Предложение Анкары о проведении саммита по урегулированию украинского конфликта на высшем уровне остаётся актуальным, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу в Турции российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Остаётся в силе, однако пока нет ничего конкретного в направлении её реализации", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Переговоры с Россией в Абу-Даби идут хорошо, сообщают в армии США
