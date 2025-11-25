Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.
Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине.
"Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе.
Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента.
Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.