Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057284695.html
Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине
Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:09:00+03:00
2025-11-25T01:09:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
урсула фон дер ляйен
владимир путин
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_770:425:2465:1379_1920x0_80_0_0_2716bd91137575ebd51d7e97a8eb9db4.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057283233.html
https://ria.ru/20251125/tramp-2057282929.html
https://ria.ru/20251125/peregovory-2057281717.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине

Фон дер Ляйен 26 ноября представит свою по переговорам по Украине

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.
Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
00:41
"Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе.
Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента.
Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Белом доме отметили усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
00:37
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Переговоры по Украине идут с ощущением срочности, заявили в Белом доме
00:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала