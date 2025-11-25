Турция хочет возобновить переговоры по Украине в Стамбуле, заявил источник

АНКАРА, 25 ноября – РИА Новости. Турция стремится к возобновлению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, однако конкретики по четвёртому раунду пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Отвечая на вопрос о возможности проведения нового раунда до конца года, дипломатический источник уточнил, что на данный момент "по этому поводу нет никакой ясности".