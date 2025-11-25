Турция хочет возобновить переговоры по Украине в Стамбуле, заявил источник

АНКАРА, 25 ноября – РИА Новости. Турция стремится к возобновлению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, однако конкретики по четвёртому раунду пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Источник напомнил, что в понедельник состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
Отвечая на вопрос о возможности проведения нового раунда до конца года, дипломатический источник уточнил, что на данный момент "по этому поводу нет никакой ясности".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.