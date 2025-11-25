Рейтинг@Mail.ru
Турция хочет возобновить переговоры по Украине в Стамбуле, заявил источник - РИА Новости, 25.11.2025
16:55 25.11.2025
Турция хочет возобновить переговоры по Украине в Стамбуле, заявил источник
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сергей Лавров
© Depositphotos.com / seqoyaВид на Стамбул в Турции
Вид на Стамбул в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 ноября – РИА Новости. Турция стремится к возобновлению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, однако конкретики по четвёртому раунду пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Источник напомнил, что в понедельник состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
"В ходе беседы господин президент (Эрдоган – ред.) подтвердил готовность Анкары вновь принять переговорный процесс в Стамбуле. Мы исходим именно из этой позиции турецкого лидера", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о возможности проведения нового раунда до конца года, дипломатический источник уточнил, что на данный момент "по этому поводу нет никакой ясности".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
