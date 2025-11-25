https://ria.ru/20251125/tsb-2057325037.html
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики - РИА Новости, 25.11.2025
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
Задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2025
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
Силуанов назвал задачей бюджетной политики снижение ключевой ставки