Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
09:28 25.11.2025 (обновлено: 10:02 25.11.2025)
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики - РИА Новости, 25.11.2025
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
Задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2025
2025
Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики

Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Наша базовая задача бюджетной политики - дать возможность Центральному банку снижать ключевую ставку", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Силуанов рассказал о подготовке мер по снижению теневого сектора
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
