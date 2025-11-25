https://ria.ru/20251125/tramp-2057458283.html
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне - РИА Новости, 25.11.2025
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне
Президент США Дональд Трамп может посетить саммит АТЭС в ноябре 2026 года в Шэньчжэне, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:47:00+03:00
2025-11-25T16:47:00+03:00
2025-11-25T16:47:00+03:00
в мире
китай
сша
южная корея
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047588290.html
китай
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, южная корея, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне
Бессент заявил, что Трамп может посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре 2026 г