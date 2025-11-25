Рейтинг@Mail.ru
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне
16:47 25.11.2025
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне
Президент США Дональд Трамп может посетить саммит АТЭС в ноябре 2026 года в Шэньчжэне, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
Бессент не исключил участия Трампа в саммите АТЭС в Шэньчжэне

Бессент заявил, что Трамп может посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре 2026 г

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может посетить саммит АТЭС в ноябре 2026 года в Шэньчжэне, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Президент Трамп может посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.

Глава КНР Си Цзиньпин на закрытии саммита АТЭС в Южной Корее заявил, что в 2026 году Китай в третий раз станет страной-организатором форума АТЭС, саммит пройдет в Шэньчжэне.
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
