Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии

ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Лидеры Японии и США Санаэ Такаити и Дональд Трамп проведут во вторник телефонный разговор на фоне охлаждения отношений Токио и Пекина, сообщила новостная служба телеканала Fuji.
Инициатива исходит от американской стороны, сообщают многочисленные правительственные источники.
Как ожидается, Трамп расскажет своему союзнику в АТР о состоявшемся накануне разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, который Белый дом охарактеризовал как "очень позитивный".
Между тем Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис".
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается, как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален.
На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Позже МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
Министерство образования и министерство культуры и туризма Китая 16 ноября призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию.
Для консультаций в Китай на прошлой неделе был направлен глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи, чтобы он дал разъяснения по поводу высказываний Такаити относительно Тайваня, а также чтобы лично передать представление китайской стороне из-за призыва ряда министерств КНР к своим гражданам отказаться от поездок в Японию. Он также заявил протест китайской стороне по поводу поста генерального консула КНР в Осаке. Китайская сторона в ответ на это потребовала от Японии отказаться от слов Такаити, но получила отказ. Таким образом, по итогам переговоров стороны остались на своих позициях.
Затем Китай вновь ввел запрет на импорт японских морепродуктов.