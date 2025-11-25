Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии

Министерство образования и министерство культуры и туризма Китая 16 ноября призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию.

Для консультаций в Китай на прошлой неделе был направлен глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи, чтобы он дал разъяснения по поводу высказываний Такаити относительно Тайваня, а также чтобы лично передать представление китайской стороне из-за призыва ряда министерств КНР к своим гражданам отказаться от поездок в Японию. Он также заявил протест китайской стороне по поводу поста генерального консула КНР в Осаке. Китайская сторона в ответ на это потребовала от Японии отказаться от слов Такаити, но получила отказ. Таким образом, по итогам переговоров стороны остались на своих позициях.