Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии - РИА Новости, 25.11.2025
05:41 25.11.2025
Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии
Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии
Лидеры Японии и США Санаэ Такаити и Дональд Трамп проведут во вторник телефонный разговор на фоне охлаждения отношений Токио и Пекина, сообщила новостная служба РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:41:00+03:00
2025-11-25T05:41:00+03:00
в мире
китай
япония
токио
санаэ такаити
дональд трамп
си цзиньпин
китай
япония
токио
РИА Новости
Новости
в мире, китай, япония, токио, санаэ такаити, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, Япония, Токио, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп проведет телефонный разговор с премьером Японии

Fuji: Трамп во вторник проведет телефонный разговор с премьером Японии Такаити

© Фото : The White HouseДональд Трамп и Санаэ Такаити
Дональд Трамп и Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : The White House
Дональд Трамп и Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Лидеры Японии и США Санаэ Такаити и Дональд Трамп проведут во вторник телефонный разговор на фоне охлаждения отношений Токио и Пекина, сообщила новостная служба телеканала Fuji.
Инициатива исходит от американской стороны, сообщают многочисленные правительственные источники.
Pакетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon
17 ноября, 18:51
Как ожидается, Трамп расскажет своему союзнику в АТР о состоявшемся накануне разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, который Белый дом охарактеризовал как "очень позитивный".
Между тем Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис".
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается, как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп
30 октября, 20:05
На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Позже МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
Министерство образования и министерство культуры и туризма Китая 16 ноября призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию.
Танк армии Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт
17 ноября, 16:45
Для консультаций в Китай на прошлой неделе был направлен глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи, чтобы он дал разъяснения по поводу высказываний Такаити относительно Тайваня, а также чтобы лично передать представление китайской стороне из-за призыва ряда министерств КНР к своим гражданам отказаться от поездок в Японию. Он также заявил протест китайской стороне по поводу поста генерального консула КНР в Осаке. Китайская сторона в ответ на это потребовала от Японии отказаться от слов Такаити, но получила отказ. Таким образом, по итогам переговоров стороны остались на своих позициях.
Затем Китай вновь ввел запрет на импорт японских морепродуктов.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
14 ноября, 15:56
 
В миреКитайЯпонияТокиоСанаэ ТакаитиДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
