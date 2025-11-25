ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может продавить отказ Украины от членства в НАТО, признание территориальных изменений и нормализацию отношений США и России, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
https://ria.ru/20251125/tramp-2057290864.html
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
Американский президент Дональд Трамп может продавить отказ Украины от членства в НАТО, признание территориальных изменений и нормализацию отношений США и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:09:00+03:00
2025-11-25T02:09:00+03:00
2025-11-25T02:09:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
нато
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251125/tramp-2057282005.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, нато, колумбийский университет
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Колумбийский университет
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
Сакс: Трамп может продавить отказ Украины от НАТО и нормализацию отношений с РФ
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото