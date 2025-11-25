Рейтинг@Mail.ru
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/tramp-2057290864.html
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
Американский президент Дональд Трамп может продавить отказ Украины от членства в НАТО, признание территориальных изменений и нормализацию отношений США и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:09:00+03:00
2025-11-25T02:09:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
нато
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251125/tramp-2057282005.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, нато, колумбийский университет
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Колумбийский университет
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс

Сакс: Трамп может продавить отказ Украины от НАТО и нормализацию отношений с РФ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может продавить отказ Украины от членства в НАТО, признание территориальных изменений и нормализацию отношений США и России, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если Трамп будет действовать как настоящий президент, то он сможет это продавить: никакого НАТО, фактическое признание территориальных изменений и нормализация отношений между Россией и США", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Белом доме заявили, что Трамп оказывает давление на Москву и Киев
00:26
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампНАТОКолумбийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала