Рейтинг@Mail.ru
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 25.11.2025 (обновлено: 14:38 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/terminal-2057398166.html
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА
Здание нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждения во время ночной атаки беспилотниками, сообщила... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:40:00+03:00
2025-11-25T14:38:00+03:00
новороссийск
россия
казахстан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251125/novorossijsk-2057287153.html
новороссийск
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, россия, казахстан, происшествия
Новороссийск, Россия, Казахстан, Происшествия
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА

Корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском поврежден ночью атакой дрона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Здание нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждения во время ночной атаки беспилотниками, сообщила организация.
«

"25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском", — говорится в релизе.

По данным КТК, никто не пострадал, однако терминал приостанавливал грузовые операции у причалов.
Компания подчеркнула, что Южной Озереевке находится главный центр управления, который контролирует трубопровод Тенгиз-Новороссийск на всем его протяжении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Новороссийске обломки беспилотника упали на зеленую зону
Вчера, 01:27
 
НовороссийскРоссияКазахстанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала