Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Здание нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждения во время ночной атаки беспилотниками, сообщила организация.

« "25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском", — говорится в релизе.

По данным КТК, никто не пострадал, однако терминал приостанавливал грузовые операции у причалов.