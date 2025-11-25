https://ria.ru/20251125/terminal-2057398166.html
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА
Здание нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждения во время ночной атаки беспилотниками, сообщила... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:40:00+03:00
2025-11-25T13:40:00+03:00
2025-11-25T14:38:00+03:00
новороссийск
россия
казахстан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251125/novorossijsk-2057287153.html
новороссийск
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, россия, казахстан, происшествия
Новороссийск, Россия, Казахстан, Происшествия
Корпус нефтяного терминала под Новороссийском поврежден при атаке БПЛА
Корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском поврежден ночью атакой дрона
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Здание нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждения во время ночной атаки беспилотниками, сообщила организация.
«
"25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском", — говорится в релизе.
По данным КТК, никто не пострадал, однако терминал приостанавливал грузовые операции у причалов.
Компания подчеркнула, что Южной Озереевке находится главный центр управления, который контролирует трубопровод Тенгиз-Новороссийск на всем его протяжении.