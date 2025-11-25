https://ria.ru/20251125/temrezov-2057488425.html
Темрезов: совет по развитию промышленности заработал в КЧР
Темрезов: совет по развитию промышленности заработал в КЧР - РИА Новости, 25.11.2025
Темрезов: совет по развитию промышленности заработал в КЧР
Региональный совет по развитию промышленности начал работу в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:03:00+03:00
2025-11-25T18:03:00+03:00
2025-11-25T18:03:00+03:00
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057486962_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a94d8ca57ae13fcd39a55a18979df6e.jpg
https://ria.ru/20251124/orden-2057134531.html
https://ria.ru/20251121/sobytiya-2056552188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057486962_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9704dbdd50ac43d86eb3d46651feaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
Темрезов: совет по развитию промышленности заработал в КЧР
Рашид Темрезов: совет по развитию промышленности начал работу в КЧР
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Региональный совет по развитию промышленности начал работу в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
"Было важно из первых уст услышать темы, которые волнуют наше бизнес-сообщество. Обсудили меры государственной поддержки и вопросы налогообложения, подготовку квалифицированных кадров и общую стратегию развития промышленного комплекса республики", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.
Глава региона привел слова министра промышленности и энергетики Мурата Гапова – так, за последние два года в индустриальный комплекс региона привлечено 14 миллиардов рублей в качестве инвестиций.
"Активно используются механизмы господдержки, в том числе со стороны Минпрома России и Регионального фонда развития промышленности, который уже поддержал 15 предприятий на сумму более 300 миллионов рублей", – написал Темрезов.
На заседании совета обсудили кадровый вопрос. За последние два года в Карачаево-Черкесии создано 830 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.
"По итогам обсуждения дал поручение усилить работу по целевому обучению в вузах и колледжах и рассмотреть возможность организации выездных практик для школьников с углубленным погружением в производственные процессы. Также поручил разрабатывать образовательные программы в тесном взаимодействии с будущими работодателями - предприятиями КЧР", – заявил глава республики.
Он поблагодарил руководителей предприятий за вклад в развитие промышленности региона и в работу Единого республиканского штаба по поддержке военнослужащих и их семей.