Темрезов: совет по развитию промышленности заработал в КЧР

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере Max Совет по развитию промышленности начал работу в КЧР

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Региональный совет по развитию промышленности начал работу в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Было важно из первых уст услышать темы, которые волнуют наше бизнес-сообщество. Обсудили меры государственной поддержки и вопросы налогообложения, подготовку квалифицированных кадров и общую стратегию развития промышленного комплекса республики", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.

Глава региона привел слова министра промышленности и энергетики Мурата Гапова – так, за последние два года в индустриальный комплекс региона привлечено 14 миллиардов рублей в качестве инвестиций.

"Активно используются механизмы господдержки, в том числе со стороны Минпрома России и Регионального фонда развития промышленности, который уже поддержал 15 предприятий на сумму более 300 миллионов рублей", – написал Темрезов.

На заседании совета обсудили кадровый вопрос. За последние два года в Карачаево-Черкесии создано 830 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.

"По итогам обсуждения дал поручение усилить работу по целевому обучению в вузах и колледжах и рассмотреть возможность организации выездных практик для школьников с углубленным погружением в производственные процессы. Также поручил разрабатывать образовательные программы в тесном взаимодействии с будущими работодателями - предприятиями КЧР", – заявил глава республики.