Минобороны сообщило об успехах ВС России в Красноармейске и в Димитрове

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" продвигается в Красноармейске, зачищает Ровное, наступает в Димитрове, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Тараново Днепропетровской области, Белицкое, Доброполье, Котлино, Родинское, Сергеевка, Суворово и Торское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18