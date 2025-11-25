https://ria.ru/20251125/svo-2057379141.html
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ
МО: ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действия войск "Востока"