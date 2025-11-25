Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 25.11.2025
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ

МО: ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действия войск "Востока"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области, добавили в МО РФ.
