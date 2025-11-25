Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о сроках по делу о массовом отравлении лобио - РИА Новости, 25.11.2025
18:40 25.11.2025
Юрист рассказал о сроках по делу о массовом отравлении лобио
Юрист рассказал о сроках по делу о массовом отравлении лобио - РИА Новости, 25.11.2025
Юрист рассказал о сроках по делу о массовом отравлении лобио
россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Юрист рассказал о сроках по делу о массовом отравлении лобио

Юрист Хаминский: фигурантам дела о массовом отравлении лобио грозит до 10 лет

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фигурантам дела о массовом отравлении лобио и заражении ботулизмом грозит до десяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Генеральная прокуратура РФ во вторник сообщила, что надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении директора "Локалкитчен" Антона Лозина, а также руководителя ООО "Савон-К" Владимира Шина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елены Машковой и повара Карима Норматова по делу о массовом отравлении лобио со смертельными исходами в 2024 году. В частности они обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).
"Наказание для обвиняемых по такой статье может составить до десяти лет лишения свободы. С учетом последствий и общественной опасности преступления нельзя исключать, что фигуранты уголовного дела получат реальные сроки", - рассказал Хаминский.
По версии следствия, в мае-июне 2024 года Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина.
В 2024 году товар приобрел Лозин. Вместе с Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил надлежащую проверку качества фасоли. И ее использовали для приготовления лобио, который продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".
В результате произошло массовое отравление салатом: из-за ботулизма два человека скончались, 298 гражданам был причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Также Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания, уточняется в релизе.
Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.
Как заявляла в 2024 году глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
Суды в рамках дела отправили под домашний арест гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. Повара Карима Норматова арестовали.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
