Мужчина заплатит 30 тысяч рублей за оскорбления россиян

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Невский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял и призывал к убийству граждан России, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.