Мужчина заплатит 30 тысяч рублей за оскорбления россиян - РИА Новости, 25.11.2025
15:28 25.11.2025
Мужчина заплатит 30 тысяч рублей за оскорбления россиян
Невский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял и призывал к убийству граждан России, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2025
Мужчина заплатит 30 тысяч рублей за оскорбления россиян

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Невский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял и призывал к убийству граждан России, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ", — говорится в заявлении в Telegram.
Суд установил, что подсудимый распространял в одном из мессенджеров комментарии в неприличной форме, содержащие оскорбления в адрес граждан России и призывы к насилию, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Отмечается, что Пимкин использовал такие оскорбительные в адрес россиян выражение, как "орки" и "биомусор".
Мужчина полностью признал свою вину в совершении правонарушения.
