ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель - РИА Новости, 25.11.2025
22:23 25.11.2025
ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель
ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель
ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно с министерством юстиции выясняют, что из документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна можно опубликовать, заявил директор ФБР Кэш Патель.
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила 20 ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же деть стало известно, что Трамп подписал законопроект.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
23 ноября, 00:17
"Мы работаем с нашими партнёрами в министерстве юстиции, чтобы предоставить всё, что мы можем предоставлять в соответствии с законом, как мы всегда и обязывались делать... Поэтому мы работаем с минюстом, чтобы понять, можем ли мы предоставить что-то ещё", - сказал Патель в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна
20 ноября, 04:34
 
В мире США Нью-Йорк (город) Флорида Дональд Трамп Кэш Патель Джеффри Эпштейн ФБР
 
 
