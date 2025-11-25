ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно с министерством юстиции выясняют, что из документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна можно опубликовать, заявил директор ФБР Кэш Патель.