Бессент рассказал, о чем Трамп и Си Цзиньпин договорились по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
16:37 25.11.2025 (обновлено: 16:51 25.11.2025)
Бессент рассказал, о чем Трамп и Си Цзиньпин договорились по Украине
в мире, сша, китай, украина, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились вместе работать над урегулированием конфликта на Украине, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом состоялся 24 ноября.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) и председатель Си (КНР, Цзиньпин - ред.) согласились, что нужно двигаться вперед в вопросе мира на Украине и договорились вместе работать над этим вопросом", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
30 октября, 08:00
 
В миреСШАКитайУкраинаДональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт Бессент
 
 
