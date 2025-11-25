Боевиков "Азова*" внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два боевика националистического полка "Азов"* Николай Кузьменко** и Севастьян Заикин** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Кузьменко Николай Алексеевич**, 22 октября 1997 года рождения, село Николаевки Днепропетровской области Украины, Заикин Севастьян Вадимович**, 27 сентября 1999 года рождения, поселок городского типа Новоалексеевка Херсонской области Украины", - говорится в перечне.
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы
22 ноября, 21:42
В декабре 2023 года Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Кузьменко** и восьми других боевиков полка "Азов*" к 23-25 годам лишения свободы. Следствием и судом было установлено, что они, находясь на боевой позиции в городе Мариуполе, ежедневно производили выстрелы осколочно-фугасными снарядами по гражданским объектам. Они признаны виновными в жестоком обращение с гражданским населением, покушении на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
Прокуратура ДНР в ноябре 2025 года сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего боевика "Азов*" Заикина**. По версии следствия, в марте 2022 года Заикин** в Мариуполе совершил 15 прицельных выстрелов из ручного пулемета Калашникова в идущего по улице безоружного гражданского мужчину, он скончался на месте преступления. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен
** внесены в перечень террористов и экстремистов
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
24 ноября, 13:36