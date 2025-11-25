Боевиков "Азова*" внесли в список террористов и экстремистов

Прокуратура ДНР в ноябре 2025 года сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего боевика "Азов*" Заикина**. По версии следствия, в марте 2022 года Заикин** в Мариуполе совершил 15 прицельных выстрелов из ручного пулемета Калашникова в идущего по улице безоружного гражданского мужчину, он скончался на месте преступления. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.