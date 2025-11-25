Рейтинг@Mail.ru
19:46 25.11.2025
Боевиков "Азова*" внесли в список террористов и экстремистов
Два боевика националистического полка "Азов"* Николай Кузьменко** и Севастьян Заикин** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.11.2025
донецкая народная республика
мариуполь
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
донецкая народная республика
мариуполь
россия
донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два боевика националистического полка "Азов"* Николай Кузьменко** и Севастьян Заикин** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Кузьменко Николай Алексеевич**, 22 октября 1997 года рождения, село Николаевки Днепропетровской области Украины, Заикин Севастьян Вадимович**, 27 сентября 1999 года рождения, поселок городского типа Новоалексеевка Херсонской области Украины", - говорится в перечне.
Батальон Азов* - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы
22 ноября, 21:42
В декабре 2023 года Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Кузьменко** и восьми других боевиков полка "Азов*" к 23-25 годам лишения свободы. Следствием и судом было установлено, что они, находясь на боевой позиции в городе Мариуполе, ежедневно производили выстрелы осколочно-фугасными снарядами по гражданским объектам. Они признаны виновными в жестоком обращение с гражданским населением, покушении на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
Прокуратура ДНР в ноябре 2025 года сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего боевика "Азов*" Заикина**. По версии следствия, в марте 2022 года Заикин** в Мариуполе совершил 15 прицельных выстрелов из ручного пулемета Калашникова в идущего по улице безоружного гражданского мужчину, он скончался на месте преступления. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен
** внесены в перечень террористов и экстремистов
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
24 ноября, 13:36
 
Донецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
