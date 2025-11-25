Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 25.11.2025
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области
Бойцы российской группировки войск "Восток" отбили шесть контратак ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области, рассказал РИА
специальная военная операция на украине
отрадное
днепропетровская область
вооруженные силы украины
отрадное, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области

ВС России отбили шесть контратак ВСУ при освобождении Отрадного

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" отбили шесть контратак ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Крамар".
"Несколько атак было, мы их отбили, они ушли вглубь. По нам начал работать миномет. Все ушли в укрытие, заняли оборону и начали отбивать противника. Около шести атак на нас было проведено", - сообщил боец.
По его словам, военным удалось отбить все атаки, не понеся потерь среди личного состава.
"Слава богу, среди нас потерь не было. Противников некоторых ликвидировали, некоторые скрылись в лесополосах, в тыл ушли", - добавил "Крамар".
Специальная военная операция на УкраинеОтрадноеДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
