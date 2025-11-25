https://ria.ru/20251125/spetsoperatsiya-2057302326.html
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области
Бойцы российской группировки войск "Восток" отбили шесть контратак ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области, рассказал РИА РИА Новости, 25.11.2025
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" отбили шесть контратак ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Крамар".
"Несколько атак было, мы их отбили, они ушли вглубь. По нам начал работать миномет. Все ушли в укрытие, заняли оборону и начали отбивать противника. Около шести атак на нас было проведено", - сообщил боец.
По его словам, военным удалось отбить все атаки, не понеся потерь среди личного состава.
"Слава богу, среди нас потерь не было. Противников некоторых ликвидировали, некоторые скрылись в лесополосах, в тыл ушли", - добавил "Крамар".