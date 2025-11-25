Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли в плен восемь боевиков ВСУ, оставшихся без патронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 25.11.2025
ВС России взяли в плен восемь боевиков ВСУ, оставшихся без патронов
ВС России взяли в плен восемь боевиков ВСУ, оставшихся без патронов - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России взяли в плен восемь боевиков ВСУ, оставшихся без патронов
Бойцы российской группировки войск "Восток" в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов,... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область
2025
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли в плен восемь боевиков ВСУ, оставшихся без патронов

Бойцы "Востока" взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов, рассказал РИА Новости старший стрелок 36-й бригады с позывным "Зов".
"Мы знали, что они там. Изначально оттуда велся огонь, потом он прекратился. Мы окружили этот подвал с прострелами, зашли туда - они сидели уже без патронов, без всего. Сразу сказали, что сдаются", - рассказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области
05:02
Бойцы спросили военнослужащих ВСУ, почему те не сложили оружие раньше. "Они сказали, что у них якобы приказ -отстреливаться до последнего патрона. Мы им ответили: "Ну вот вы отстрелялись, что дальше?" Они говорят: "Будем сдаваться, жить хотим", - рассказал "Зов".
Российские военнослужащие доложили командованию о пленении и провели первичный допрос.
"Всего взяли восемь человек. В одном месте", - уточнил собеседник агентства.
Минобороны 23 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Тихое в Днепропетровской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
05:01
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
