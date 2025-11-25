https://ria.ru/20251125/spetsoperatsiya-2057300508.html
ВС России взяли в плен восемь боевиков ВСУ, оставшихся без патронов
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов, рассказал РИА Новости старший стрелок 36-й бригады с позывным "Зов".
"Мы знали, что они там. Изначально оттуда велся огонь, потом он прекратился. Мы окружили этот подвал с прострелами, зашли туда - они сидели уже без патронов, без всего. Сразу сказали, что сдаются", - рассказал он.
Бойцы спросили военнослужащих ВСУ
, почему те не сложили оружие раньше. "Они сказали, что у них якобы приказ -отстреливаться до последнего патрона. Мы им ответили: "Ну вот вы отстрелялись, что дальше?" Они говорят: "Будем сдаваться, жить хотим", - рассказал "Зов".
Российские военнослужащие доложили командованию о пленении и провели первичный допрос.
"Всего взяли восемь человек. В одном месте", - уточнил собеседник агентства.
Минобороны 23 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Тихое в Днепропетровской области
