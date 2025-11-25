Матвиенко рассказала, во что превратился ЕС

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз, который создавался как экономическое сообщество, перестал быть исключительно политическим союзом, он стал ещё и военным, Россия это учитывает, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Там сейчас чистая диктатура. Евродиктатура. Мы видим, как пресекаются там попытки некоторых отдельных разумных лидеров сказать: "Остановитесь! Мы вредим себе!". Но любое инакомыслие сейчас жестко преследуется в Европейском союзе. Этот блок когда-то создавался как экономическое сообщество. Но сейчас ЕС - это даже не только политический, а уже военный союз", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Она также напомнила, что европейские политики в открытую "предсказывают", что Россия нападёт на ЕС в ближайшие годы, однако в России "такого и в мыслях нет". По её словам, делается это европолитиками для того, чтобы удержаться у власти, отвлечь внимание у населения от внутренних проблем и увеличить финансирование ВПК.
"Разве так ведут себя ответственные политики? Это чистый популизм, причем новый его вид, я бы назвала его мобилизационным европопулизмом", - добавила спикер Совфеда.