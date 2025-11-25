В Совбезе рассказали о новой миграционной политике

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Миграция иностранных граждан в Россию больше не рассматривается как средство для решения демографических проблем, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Гребенкин.

Месяц назад указом президента РФ была утверждена новая концепция государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы.

"Миграция иностранных граждан в нашу страну больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем, а является лишь дополнительным инструментом для реализации мер в экономической сфере", - сказал Гребенкин в интервью " Российской газете ".

Он пояснил, что прибывающие иностранцы не смогут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России, за исключением отдельных категорий, а по окончании срока законного пребывания в стране они будут обязаны покинуть ее территорию.

По словам Гребенкина, в России предусматриваются ограничения нахождения неработающих и не проходящих обучение членов семей иностранных граждан. Реализация данных новаций будет способствовать, в том числе, недопущению формирования в российских регионах замкнутых этнических (полиэтнических) анклавов.

"В части, касающейся трудовой миграции, основной упор сделан на прозрачность процессов привлечения иностранных работников, осуществление контроля за этими процессами и управляемость ими. А также на стимулирование работодателей к использованию организованных форм набора иностранной рабочей силы, повышение ответственности за соблюдение трудовыми мигрантами российского законодательства", - сказал замсекретаря Совбеза России.

Он пояснил, что в этой связи существенное внимание в концепции государственной миграционной политики уделяется совершенствованию механизмов целевого организованного набора иностранных работников, а также созданию соответствующей инфраструктуры в государствах их проживания.