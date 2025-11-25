Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем

Он напомнил, что из-за пробелов в законодательстве все чаще возникают случаи, когда продавцы требуют проданные квартиры обратно, объясняя это тем, что действовали якобы под влиянием мошенников. Это создало серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Тренд распространился уже не только на пенсионеров, но и на экономически активных граждан. Дошло и до авторынка – второго по стоимости объекта после рынка недвижимости.