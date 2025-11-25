Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем - РИА Новости, 25.11.2025
02:17 25.11.2025
Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем
Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем - РИА Новости, 25.11.2025
Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем
Мошенничество при купле-продажи жилья должно обратить на себя пристальное внимание законодателей. Проблема не ограничивается "бабушкиными схемами", рассказал... РИА Новости, 25.11.2025
жилье, алексей кричевский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество
Жилье, Алексей Кричевский, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество
Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем

Экономист Кричевский: махинации с жильем оборачиваются миллиардными убытками

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Мошенничество при купле-продажи жилья должно обратить на себя пристальное внимание законодателей. Проблема не ограничивается "бабушкиными схемами", рассказал агентству "Прайм" экономист Алексей Кричевский
Он напомнил, что из-за пробелов в законодательстве все чаще возникают случаи, когда продавцы требуют проданные квартиры обратно, объясняя это тем, что действовали якобы под влиянием мошенников. Это создало серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Тренд распространился уже не только на пенсионеров, но и на экономически активных граждан. Дошло и до авторынка – второго по стоимости объекта после рынка недвижимости.
Вручение ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру
23 ноября, 03:18
"Что имеем в итоге? Ущерба по самым скромным подсчетам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов", — отметил он.
Но самое страшное то, что добросовестные покупатели остаются без жилья и без денег, а то и с долгом по ипотеке. По мнению Кричевского, если сделка заверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а состояние продавца подтверждено справками и видеофиксацией, вернуть ему квартиру можно лишь после возврата денег.
Но самое главное – законодатели должны как можно скорее детально урегулировать этот вопрос, чтобы не допускать проблем на рынке недвижимости и защитить добросовестного приобретателя, заключил он.
Квартира - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника
20 ноября, 03:13
 
