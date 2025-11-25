Силуанов назвал главные задачи бюджетной политики

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики - в первую очередь это обеспечение социальных обязательств перед гражданами.

Второй задачей министр назвал обеспечение потребности специальной военной операции. Для этого в бюджете заложены средства как на поддержку бойцов, армии и обеспечение военной техники, так и на поддержку семей военнослужащих и модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.