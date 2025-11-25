Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал главные задачи бюджетной политики - РИА Новости, 25.11.2025
10:35 25.11.2025
Силуанов назвал главные задачи бюджетной политики
Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики - в первую очередь это обеспечение социальных обязательств перед гражданами. РИА Новости, 25.11.2025
россия, антон силуанов, совет федерации рф
Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Силуанов назвал главные задачи бюджетной политики

Силуанов назвал задачей бюджета обеспечение соцобязательств перед гражданами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики - в первую очередь это обеспечение социальных обязательств перед гражданами.
"Задачи бюджетной политики, которые учтены в бюджете - это в первую очередь обеспеченность всяких обязательств социальных перед людьми, перед гражданами. Для этого все необходимые деньги для индексации пенсий, пособий, социальных выплат в полном объеме заложены в бюджет", - сказал Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Второй задачей министр назвал обеспечение потребности специальной военной операции. Для этого в бюджете заложены средства как на поддержку бойцов, армии и обеспечение военной техники, так и на поддержку семей военнослужащих и модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Третьим приоритетом бюджета является обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития. "В первую очередь технологический суверенитет. Мы об этом говорили. Примерно 2,4 триллиона рублей в трехлетнем бюджете предусмотрено на технологическое развитие", - добавил Силуанов.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия выступает за развитие добросовестной конкуренции, заявил Силуанов
РоссияАнтон СилуановСовет Федерации РФ
 
 
