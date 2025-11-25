В Нижегородской области начнут строить школы в трех муниципалитетах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Строительство школ в трех муниципалитетах Нижегородской области начнется по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в 2026 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.

"По программе министерства сельского хозяйства России мы получили поддержку всех наших заявок муниципалитетов по строительству школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове. В Лыскове будет построена школа на 550 мест. Строительство начнется уже в 2026 году. Хочу выразить глубокую, искреннюю признательность Минсельхозу России, очень конструктивная программа", - сказал Никитин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителей города Лысково.

Оператором госпрограммы на уровне региона выступает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. В ведомстве уточнили, что на реализацию проектов строительства трех школ (в Лыскове - на 550 мест, в Чкаловске - на 725 мест, в Володарске - на 500 мест), а также канализации и легкоатлетического зала в Большом Болдине из федерального бюджета на 2026 год выделено финансирование в размере 3,9 миллиарда рублей, что кратно выше, чем в предыдущие годы. В 2027 и 2028 годах ожидаются поступления еще 2,2 миллиарда рублей.

В следующем году по программе "КРСТ" в регионе также продолжится реализация начатых в 2025 году трех крупных проектов комплексного развития – в селе Большое Болдино, рабочем поселке Вознесенское и в Семенове. Там строятся многофункциональные социально-культурные центры, инженерные сети и другие социально значимые объекты.