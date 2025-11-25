Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области начнут строить школы в трех муниципалитетах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:55 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/shkola-2057461415.html
В Нижегородской области начнут строить школы в трех муниципалитетах
В Нижегородской области начнут строить школы в трех муниципалитетах - РИА Новости, 25.11.2025
В Нижегородской области начнут строить школы в трех муниципалитетах
Строительство школ в трех муниципалитетах Нижегородской области начнется по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в 2026 году, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:55:00+03:00
2025-11-25T16:55:00+03:00
нижегородская область
строительство
нижегородская область
россия
чкаловск
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941513340_0:76:3072:1803_1920x0_80_0_0_4aa22f433d02d894655225b2f286c079.jpg
https://ria.ru/20251119/lyulin-2056134113.html
https://ria.ru/20251125/vuz-2057397390.html
нижегородская область
россия
чкаловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941513340_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_4ee099ecfd0cf25d0b00a90eb4da8009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, нижегородская область, россия, чкаловск, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Нижегородская область, Строительство, Нижегородская область, Россия, Чкаловск, Глеб Никитин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Нижегородской области начнут строить школы в трех муниципалитетах

Никитин: строительство школ в Нижегородской области начнется в 2026 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Строительство школ в трех муниципалитетах Нижегородской области начнется по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в 2026 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"По программе министерства сельского хозяйства России мы получили поддержку всех наших заявок муниципалитетов по строительству школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове. В Лыскове будет построена школа на 550 мест. Строительство начнется уже в 2026 году. Хочу выразить глубокую, искреннюю признательность Минсельхозу России, очень конструктивная программа", - сказал Никитин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителей города Лысково.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: строить жилье стоит на новых землях
19 ноября, 21:23
Оператором госпрограммы на уровне региона выступает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. В ведомстве уточнили, что на реализацию проектов строительства трех школ (в Лыскове - на 550 мест, в Чкаловске - на 725 мест, в Володарске - на 500 мест), а также канализации и легкоатлетического зала в Большом Болдине из федерального бюджета на 2026 год выделено финансирование в размере 3,9 миллиарда рублей, что кратно выше, чем в предыдущие годы. В 2027 и 2028 годах ожидаются поступления еще 2,2 миллиарда рублей.
В следующем году по программе "КРСТ" в регионе также продолжится реализация начатых в 2025 году трех крупных проектов комплексного развития – в селе Большое Болдино, рабочем поселке Вознесенское и в Семенове. Там строятся многофункциональные социально-культурные центры, инженерные сети и другие социально значимые объекты.
Всего с 2020 года, за время участия Нижегородской области в программе "КРСТ", было реализовано более 765 проектов благоустройства, построено и реконструировано 32 дорожных объекта, 62 объекта социальной и инженерной инфраструктуры, более 380 семей получили жильё по договорам найма и за счет средств социальных выплат.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г.
Вчера, 13:35
 
Нижегородская областьСтроительствоНижегородская областьРоссияЧкаловскГлеб НикитинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала