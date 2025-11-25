https://ria.ru/20251125/sektor-2057325738.html
Силуанов рассказал о подготовке решений по снижению теневого сектора
Силуанов рассказал о подготовке решений по снижению теневого сектора - РИА Новости, 25.11.2025
Силуанов рассказал о подготовке решений по снижению теневого сектора
Силуанов рассказал о подготовке решений по снижению теневого сектора

Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
