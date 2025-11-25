Рейтинг@Mail.ru
09:32 25.11.2025 (обновлено: 09:33 25.11.2025)
Силуанов рассказал о подготовке решений по снижению теневого сектора
Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Правительство Российской Федерации сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Монеты и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Юрист назвал три важных налога, которые нужно оплатить в ноябре
21 ноября, 02:12
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСовет Федерации РФ
 
 
