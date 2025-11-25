Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила, что России санкции не страшны - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sanktsii-2057316145.html
Матвиенко заявила, что России санкции не страшны
Матвиенко заявила, что России санкции не страшны - РИА Новости, 25.11.2025
Матвиенко заявила, что России санкции не страшны
России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:57:00+03:00
2025-11-25T07:57:00+03:00
россия
москва
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91431/43/914314325_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ff38e508eb90e71c609b2f26d98fa2f5.jpg
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315584.html
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315885.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91431/43/914314325_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8b69a69bda8e6fa9471b3a1824d12639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила, что России санкции не страшны

Матвиенко заявила, что России не страшны никакие пакеты санкций

© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня трудно, непросто. Но нам не страшны никакие пакеты санкций. Мы уверены в своих силах", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко
Вчера, 07:54
Матвиенко назвала современную Россию страной с волевой властью, развитой экономикой, с устойчивой финансовой системой, с лучшей армией в мире, как подтверждается в ходе СВО, и с мощнейшим военно-промышленным комплексом.
"Поэтому нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед", - констатировала парламентарий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России
Вчера, 07:55
 
РоссияМоскваВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала