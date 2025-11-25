Матвиенко заявила, что России санкции не страшны

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поэтому нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед", - констатировала парламентарий.