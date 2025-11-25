Рейтинг@Mail.ru
Трамп закончит конфликт на Украине, если доведет дело до конца, заявил Сакс - РИА Новости, 25.11.2025
02:21 25.11.2025
Трамп закончит конфликт на Украине, если доведет дело до конца, заявил Сакс
в мире, украина, сша, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Колумбийский университет
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп доведет дело до конца, конфликт на Украине может вскоре завершиться, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если Трамп доведет дело до конца, то война может скоро закончиться", - сообщил он агентству, оценивая перспективы завершения конфликта на Украине.
При этом Сакс подчеркнул, что нынешний глава Белого дома может легко поддаваться влиянию. "Поэтому мы все еще ждем, что он предпримет", - подчеркнул американский профессор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
