Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала вопрос о замороженных российских активах основной темой на будущих переговорах по Украине.
"Интересы Украины — это наши интересы. Они неразделимы. Вот почему мы продолжим решительно поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов", — написала она.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.