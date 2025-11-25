Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 25.11.2025
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России - РИА Новости, 25.11.2025
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала вопрос о замороженных российских активах основной темой на будущих переговорах по Украине. РИА Новости, 25.11.2025
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России

Фон дер Ляйен назвала вопрос об активах РФ основной темой на будущих переговорах

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала вопрос о замороженных российских активах основной темой на будущих переговорах по Украине.
"Интересы Украины — это наши интересы. Они неразделимы. Вот почему мы продолжим решительно поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов", — написала она.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России
Вчера, 19:51
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
Вчера, 19:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
