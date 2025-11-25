https://ria.ru/20251125/rossiya-2057503684.html
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков - РИА Новости, 25.11.2025
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
Директор Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:06:00+03:00
2025-11-25T19:06:00+03:00
2025-11-25T19:06:00+03:00
россия
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057503123_0:65:3000:1753_1920x0_80_0_0_2f9a19ef8335914019d1f203fea6406d.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057503123_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a57150da4015065e9c4cab7ab2ca8f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, общество
Россия, Российская академия наук, Общество
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
Директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков умер в возрасте 74 лет