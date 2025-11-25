Рейтинг@Mail.ru
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057503684.html
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков - РИА Новости, 25.11.2025
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
Директор Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:06:00+03:00
2025-11-25T19:06:00+03:00
россия
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057503123_0:65:3000:1753_1920x0_80_0_0_2f9a19ef8335914019d1f203fea6406d.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057503123_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a57150da4015065e9c4cab7ab2ca8f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская академия наук, общество
Россия, Российская академия наук, Общество
Умер директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков

Директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков умер в возрасте 74 лет

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Института социологии РАН Михаил Горшков
Директор Института социологии РАН Михаил Горшков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Института социологии РАН Михаил Горшков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, доктор философских наук, член президиума академик РАН Михаил Горшков скончался в возрасте 74 лет, сообщил институт.
"Двадцать четвертого ноября 2025 года ушел из жизни Михаил Константинович Горшков - директор Института социологии ФНИСЦ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, доктор философских наук, член президиума академик РАН, выдающийся советский и российский учёный, исследователь, педагог и лидер отечественного социологического сообщества, деятельность которого оставила неизгладимый след в науке и общественной жизни России. Он не дожил месяц до своего 75-летия", - говорится в сообщении.
 
РоссияРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала