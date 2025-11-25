Путин вернул России достоинство, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернул достоинство стране и добился, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Путин не стал махать шашкой, рубить головы, не стал винить предшественников. Вместо этого он спокойно, методично воссоздавал систему управления федеративным государством, возрождал экономику, восстанавливал армию... А главное, что сделал Путин, - вернул достоинство стране, добился, чтобы у людей появилась уверенность в завтрашнем дне", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Говоря о вызовах, стоявших перед страной в 1990-е годы, Матвиенко также отметила, что в то время в российском обществе чувствовалась безысходность, а из жизни граждан исчезла внутренняя прочность.
"Была серьезная угроза сепаратизма внутри страны, подогреваемая извне. Так как им удалось легко развалить Советский Союз, Запад не отказывался от своих планов развалить и Россию, расчленить ее на части... И великое счастье, что в эти очень тяжелые годы к власти пришел Владимир Владимирович Путин - абсолютный государственник, человек, который очень любит свою страну, для которого национальные интересы России всегда на первом месте", - констатировала парламентарий.