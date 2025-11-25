Рейтинг@Mail.ru
Путин вернул России достоинство, заявила Матвиенко
07:54 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057315727.html
Путин вернул России достоинство, заявила Матвиенко
Путин вернул России достоинство, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.11.2025
Путин вернул России достоинство, заявила Матвиенко
Президент РФ Владимир Путин вернул достоинство стране и добился, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 25.11.2025
политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин вернул России достоинство, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила, что Путин дал людям уверенность в завтрашнем дне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернул достоинство стране и добился, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Путин не стал махать шашкой, рубить головы, не стал винить предшественников. Вместо этого он спокойно, методично воссоздавал систему управления федеративным государством, возрождал экономику, восстанавливал армию... А главное, что сделал Путин, - вернул достоинство стране, добился, чтобы у людей появилась уверенность в завтрашнем дне", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Говоря о вызовах, стоявших перед страной в 1990-е годы, Матвиенко также отметила, что в то время в российском обществе чувствовалась безысходность, а из жизни граждан исчезла внутренняя прочность.
"Была серьезная угроза сепаратизма внутри страны, подогреваемая извне. Так как им удалось легко развалить Советский Союз, Запад не отказывался от своих планов развалить и Россию, расчленить ее на части... И великое счастье, что в эти очень тяжелые годы к власти пришел Владимир Владимирович Путин - абсолютный государственник, человек, который очень любит свою страну, для которого национальные интересы России всегда на первом месте", - констатировала парламентарий.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
