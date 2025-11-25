Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО

ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Россия вновь не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026 год, об этом свидетельствуют результаты голосования, которые объявил председатель Конференции государств-участников, посол Сальвадора Агустин Васкес Гомес.
"Армения получила 59 голосов, Российская Федерация – 51, Словакия - 107, Словения - 122, Украина - 99... От восточноевропейской группы в исполнительный совет вошли: Словения, Словакия и Украина", - объявил Гомес.
Среди стран Африки в исполсовет были включены Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР, из азиатской группы - Иран, Индонезия, Пакистан и Катар, от группы стран Латинской Америки и Карибского - Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А западноевропейская группа будет представлена Австралией, Нидерландами, Испанией, Швецией и Швейцарией.
Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена организации, которые избираются на Конференции государств-участников на основе ротации каждые два года.
Ранее постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин заявил, что членство России в исполнительном совете ОЗХО пытаются заблокировать уже не первый год по политическим мотивам. При этом он отметил, что Россия отвечает всем критериям определения состава исполсовета. Так, с точки зрения справедливого географического распределения, Россия - самая восточная часть региона и занимает 88% территории Восточной Европы, подчеркнул дипломат.