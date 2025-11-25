Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО

ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Россия вновь не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026 год, об этом свидетельствуют результаты голосования, которые объявил председатель Конференции государств-участников, посол Сальвадора Агустин Васкес Гомес.