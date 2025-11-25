https://ria.ru/20251125/razgovor-2057280932.html
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 25.11.2025
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина длился около часа и прошел позитивно, заявила пресс-секретарь Белого дома...
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина
Белый дом: разговор Трампа и Си Цзиньпина длился около часа