В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина
00:11 25.11.2025
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 25.11.2025
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина длился около часа и прошел позитивно, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:11:00+03:00
2025-11-25T00:11:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051795538_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_db618d121f6e0463e40be7ff4f74429d.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057258512.html
китай
сша
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Каролин Левитт
В Белом доме рассказали об итогах разговора Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом: разговор Трампа и Си Цзиньпина длился около часа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина длился около часа и прошел позитивно, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он продолжался около часа и это был очень позитивный звонок", - сказала она в Белом доме.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп заявил о чрезвычайно прочных отношениях США с Китаем
Вчера, 21:02
 
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Каролин Левитт
 
 
