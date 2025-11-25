Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке. 25 ноября 2025

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке. 25 ноября 2025

БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

Главы государств вслед за почетным караулом поднялись к Вечному огню по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, и поправили ленточки на венках в знак уважения к памяти отдавших свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне. Церемония завершилась воинским салютом почетного караула.

Российский лидер прилетел в Киргизию во вторник с трехдневным визитом. Жапаров встретил Путина у трапа самолета. Ожидается, что во вторник они пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.

После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.