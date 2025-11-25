Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню в Бишкеке

Рейтинг@Mail.ru
17:09 25.11.2025 (обновлено: 18:27 25.11.2025)
бишкек, россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин, юрий ушаков, одкб
Бишкек, Россия, Киргизия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ОДКБ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке. 25 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии возложения венков к мемориальному комплексу Вечный огонь на площади Победы в Бишкеке. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке. 25 ноября 2025
БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
Главы государств вслед за почетным караулом поднялись к Вечному огню по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, и поправили ленточки на венках в знак уважения к памяти отдавших свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне. Церемония завершилась воинским салютом почетного караула.
Садыр Жапаров встретил Путина у трапа самолета - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах
Вчера, 16:35
Российский лидер прилетел в Киргизию во вторник с трехдневным визитом. Жапаров встретил Путина у трапа самолета. Ожидается, что во вторник они пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.
После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции, совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
Садыр Жапаров встретил Путина у трапа самолета - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Жапаров лично встретил Путина в аэропорту Бишкека
Вчера, 16:27
 
БишкекРоссияКиргизияСадыр ЖапаровВладимир ПутинЮрий УшаковОДКБ
 
 
