15:56 25.11.2025 (обновлено: 18:18 25.11.2025)
Путин прилетел в Киргизию
Президент РФ Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2025
киргизия, россия, белоруссия, садыр жапаров, юрий ушаков, александр лукашенко, одкб, в мире
Киргизия, Россия, Белоруссия, Садыр Жапаров, Юрий Ушаков, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер будет работать в Киргизии 25-27 ноября. Во вторник вместе с президентом республики Садыром Жапаровым они возложат венок к Вечному огню на площади Победы. Затем президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Борт Президента России в аэропорту Бишкека "Манас"
Борт Президента России в аэропорту Бишкека "Манас"
На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.
После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
Бишкек украсили к визиту Путина
