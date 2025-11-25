Путин прилетел в Киргизию

На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.