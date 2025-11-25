Две мировые войны: что предсказал "спящий пророк" на 2026-й для России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Простой американец без образования впадал в транс — и называл точные даты мировых катастроф. Предсказал Великую депрессию за полгода до краха биржи. Назвал годы начала обеих мировых войн. А еще он оставил пророчество о России — и о том, что должно произойти весной 2026-го.

Мальчик, который учился во сне

Эдгар Кейси, знаменитый "спящий пророк", родился в 1877 году на ранчо в штате Кентукки. Родители — Лесли и Керри Кейси — растили сына в строгих христианских традициях. В школе особыми успехами он похвастаться не мог.

Биограф Томас Сугрю описывает эпизод: девятилетний Эдгар опозорился на уроке у родного дяди — никак не мог правильно написать простое слово. Одноклассники смеялись. Дядя пожаловался отцу. Тот разъярился и несколько часов пытался вбить сыну в голову грамматику. Применял "ручной метод" воспитания. В какой-то момент не сдержался и сильно ударил мальчика по уху. Эдгар потерял сознание.

© Depositphotos.com / ia__64 Мужчина бьет ребенка © Depositphotos.com / ia__64 Мужчина бьет ребенка

Когда очнулся, начал слышать неизвестный голос. Тот подсказал: нужно поспать с учебником под головой — и знания сами придут. Сугрю утверждает: так и случилось. С тех пор Эдгару хватало вздремнуть с книгой, чтобы запомнить ее содержание.

Правда, эта способность не превратила его в вундеркинда. В 1893-м закончил восемь классов и пошел работать — сперва на ферму, потом в книжный магазин. Дальше пытался продавать страховки, хотел стать фотографом. Помешала болезнь — ларингит лишил его голоса.

Как немой продавец стал медиумом

Карьера медиума началась случайно. В 1901 году потерявший голос Эдгар попал на выступление приезжего гипнотизера. По словам биографа, Кейси действительно поддался гипнозу и заговорил, но после пробуждения все вернулось обратно. Продолжить лечение гастролер не смог — спешил в дорогу.

Тогда за дело взялся местный мастер по имени Эл Лейн. Он справился. Кейси обнаружил : может входить в транс самостоятельно. В этом состоянии слышал тот самый голос из детства, который давал советы.

Лейн и Кейси решили работать в паре. Сначала лечили местных жителей: Кейси впадал в транс и диктовал методы лечения. Потом расширили практику — начали лечить "по письмам".

Популярность росла. Со временем Лейн отошел от дел, его заменили жена и сын медиума. Эдгар стал не только лечить, но и делать предсказания в трансе. Их записывала секретарша, составив огромный архив "чтений".

Две войны и крах экономики

Эдгар Кейси в состоянии транса предсказал точные годы начала обеих мировых войн. Он назвал 1914-й — год начала Первой мировой. А после ее окончания в гипнозе предрек Вторую мировую в 1939-м. Оба пророчества, как известно, сбылись. Более того, Кейси описывал события Второй мировой с ужасающей точностью. Например, говорил, что Австрия и Германия объединятся против всего мира и позже к ним присоединится Япония.

© Фото : Общественное достояние Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии © Фото : Общественное достояние Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии

Великая депрессия — период в истории США, длившийся десять лет. Все началось с краха Нью-Йоркской фондовой биржи 24 октября 1929-го, в "черный четверг". Экономика рухнула, преступность взлетела, люди питались кореньями, которые находили в полях. Эдгар Кейси предсказал падение биржи за четыре года до этого события.

Смерти президентов

Кейси мог предсказывать будущее конкретных людей. В трансе он увидел смерти двух американских президентов. Один из них, Франклин Рузвельт, умер 12 апреля 1945-го, почти одновременно с самим Кейси, который предсказал год его кончины.

В одном из гипнотических сеансов "спящий пророк" говорил, что Америка столкнется с напряженностью в расовом вопросе и президент-реформатор погибнет насильственной смертью. Так и было. Вторым пророчество настигло Джона Кеннеди — его застрелили.

Что должно произойти в 2026 году

На наступающий год Эдгар Кейси "запланировал" нечто грандиозное. Это связано с Древним Египтом.

В состоянии транса он сказал: 20 марта 2026-го под правой лапой Сфинкса археологи найдут "зал записей", который там спрятали строители пирамид, утверждает Life.ru. По информации "спящего пророка", в этом зале обнаружатся документы, проливающие свет на всю историю человечества — вплоть до времен неандертальцев.

© iStock.com / Leamus Большой сфинкс в Гизе © iStock.com / Leamus Большой сфинкс в Гизе

Есть в предсказаниях и другая линия. Кейси утверждал: если "свет окажется подавлен", миру грозит крупная беда. Он говорил об "огненной ночи на севере", масштабных перемещениях людей и природных бедствиях. Часть исследователей считает, что речь могла идти о риске ядерного инцидента или экологического кризиса в Арктике, пишет "Царьград".

Избежать такого развития событий, по словам Кейси, способны "три сердца Востока". Что именно скрывается за этой формулировкой — страны, конкретные люди или идеи — он не уточнил. Единственное, что назвал точно, — срок: до весны 2026 года.

© Depositphotos.com / kagemusha Приветствие в храме © Depositphotos.com / kagemusha Приветствие в храме

Пророчества о России

Многие предсказания Эдгара Кейси были связаны с Россией. Он утверждал, что ей отведена особая роль.

"Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, а из свободной страны. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата", — говорил Эдгар Кейси, сообщает "Телеканал 360".

Кейси считал, что российский народ станет источником перемен, которые постепенно улучшат жизнь на планете. А государства, сохранившие с Россией добрые отношения, переживут период глобальных изменений легче.

Он также связывал "надежду" с духовным развитием России, утверждая, что со временем она превратится в новый мировой центр. Касаясь отношений между русскими и американцами, Кейси говорил, что перемены будут поддержаны дружбой с народом, чья валюта несет девиз: In God We Trust ("Мы полагаемся на Бога").