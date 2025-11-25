Две мировые войны: что предсказал "спящий пророк" на 2026-й для России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Простой американец без образования впадал в транс — и называл точные даты мировых катастроф. Предсказал Великую депрессию за полгода до краха биржи. Назвал годы начала обеих мировых войн. А еще он оставил пророчество о России — и о том, что должно произойти весной 2026-го.
Мальчик, который учился во сне
Эдгар Кейси, знаменитый "спящий пророк", родился в 1877 году на ранчо в штате Кентукки. Родители — Лесли и Керри Кейси — растили сына в строгих христианских традициях. В школе особыми успехами он похвастаться не мог.
Биограф Томас Сугрю описывает эпизод: девятилетний Эдгар опозорился на уроке у родного дяди — никак не мог правильно написать простое слово. Одноклассники смеялись. Дядя пожаловался отцу. Тот разъярился и несколько часов пытался вбить сыну в голову грамматику. Применял "ручной метод" воспитания. В какой-то момент не сдержался и сильно ударил мальчика по уху. Эдгар потерял сознание.
Мужчина бьет ребенка
© Depositphotos.com / ia__64
Мужчина бьет ребенка
Когда очнулся, начал слышать неизвестный голос. Тот подсказал: нужно поспать с учебником под головой — и знания сами придут. Сугрю утверждает: так и случилось. С тех пор Эдгару хватало вздремнуть с книгой, чтобы запомнить ее содержание.
Правда, эта способность не превратила его в вундеркинда. В 1893-м закончил восемь классов и пошел работать — сперва на ферму, потом в книжный магазин. Дальше пытался продавать страховки, хотел стать фотографом. Помешала болезнь — ларингит лишил его голоса.
Как немой продавец стал медиумом
Карьера медиума началась случайно. В 1901 году потерявший голос Эдгар попал на выступление приезжего гипнотизера. По словам биографа, Кейси действительно поддался гипнозу и заговорил, но после пробуждения все вернулось обратно. Продолжить лечение гастролер не смог — спешил в дорогу.
Тогда за дело взялся местный мастер по имени Эл Лейн. Он справился. Кейси обнаружил: может входить в транс самостоятельно. В этом состоянии слышал тот самый голос из детства, который давал советы.
Лейн и Кейси решили работать в паре. Сначала лечили местных жителей: Кейси впадал в транс и диктовал методы лечения. Потом расширили практику — начали лечить "по письмам".
Популярность росла. Со временем Лейн отошел от дел, его заменили жена и сын медиума. Эдгар стал не только лечить, но и делать предсказания в трансе. Их записывала секретарша, составив огромный архив "чтений".
Две войны и крах экономики
Эдгар Кейси в состоянии транса предсказал точные годы начала обеих мировых войн. Он назвал 1914-й — год начала Первой мировой. А после ее окончания в гипнозе предрек Вторую мировую в 1939-м. Оба пророчества, как известно, сбылись. Более того, Кейси описывал события Второй мировой с ужасающей точностью. Например, говорил, что Австрия и Германия объединятся против всего мира и позже к ним присоединится Япония.
Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии
Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии
Великая депрессия — период в истории США, длившийся десять лет. Все началось с краха Нью-Йоркской фондовой биржи 24 октября 1929-го, в "черный четверг". Экономика рухнула, преступность взлетела, люди питались кореньями, которые находили в полях. Эдгар Кейси предсказал падение биржи за четыре года до этого события.
Смерти президентов
Кейси мог предсказывать будущее конкретных людей. В трансе он увидел смерти двух американских президентов. Один из них, Франклин Рузвельт, умер 12 апреля 1945-го, почти одновременно с самим Кейси, который предсказал год его кончины.
В одном из гипнотических сеансов "спящий пророк" говорил, что Америка столкнется с напряженностью в расовом вопросе и президент-реформатор погибнет насильственной смертью. Так и было. Вторым пророчество настигло Джона Кеннеди — его застрелили.
Президент США Джон Кеннеди
Что должно произойти в 2026 году
На наступающий год Эдгар Кейси "запланировал" нечто грандиозное. Это связано с Древним Египтом.
В состоянии транса он сказал: 20 марта 2026-го под правой лапой Сфинкса археологи найдут "зал записей", который там спрятали строители пирамид, утверждает Life.ru. По информации "спящего пророка", в этом зале обнаружатся документы, проливающие свет на всю историю человечества — вплоть до времен неандертальцев.
Большой сфинкс в Гизе
© iStock.com / Leamus
Большой сфинкс в Гизе
Есть в предсказаниях и другая линия. Кейси утверждал: если "свет окажется подавлен", миру грозит крупная беда. Он говорил об "огненной ночи на севере", масштабных перемещениях людей и природных бедствиях. Часть исследователей считает, что речь могла идти о риске ядерного инцидента или экологического кризиса в Арктике, пишет "Царьград".
Избежать такого развития событий, по словам Кейси, способны "три сердца Востока". Что именно скрывается за этой формулировкой — страны, конкретные люди или идеи — он не уточнил. Единственное, что назвал точно, — срок: до весны 2026 года.
Приветствие в храме
© Depositphotos.com / kagemusha
Приветствие в храме
Пророчества о России
Многие предсказания Эдгара Кейси были связаны с Россией. Он утверждал, что ей отведена особая роль.
"Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, а из свободной страны. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата", — говорил Эдгар Кейси, сообщает "Телеканал 360".
Российский флаг в Пекине
Кейси считал, что российский народ станет источником перемен, которые постепенно улучшат жизнь на планете. А государства, сохранившие с Россией добрые отношения, переживут период глобальных изменений легче.
Он также связывал "надежду" с духовным развитием России, утверждая, что со временем она превратится в новый мировой центр. Касаясь отношений между русскими и американцами, Кейси говорил, что перемены будут поддержаны дружбой с народом, чья валюта несет девиз: In God We Trust ("Мы полагаемся на Бога").
В ряде стенограмм Кейси утверждал, что после масштабных катаклизмов именно Россия станет основой для новой цивилизации. Согласно его словам, центром возрождения будет Западная Сибирь, которую бедствия затронут меньше всего. Там появится новый российский лидер — житель юга Сибири, вокруг которого сформируются новые культурные центры и технологический уклад.