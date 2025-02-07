https://ria.ru/20250207/prorok-1998016183.html

Уже сбывается: что предрекал миру американский "спящий пророк"

Уже сбывается: что предрекал миру американский "спящий пророк" - РИА Новости, 07.02.2025

Уже сбывается: что предрекал миру американский "спящий пророк"

Эдгара Кейси называли "спящим пророком". Свои предсказания он делал, впадая в транс. Одни считали его шарлатаном. Другие прислушивались – и не прогадали. Многое РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:41:00+03:00

2025-02-07T16:41:00+03:00

2025-02-07T16:41:00+03:00

америка

сша

дональд трамп

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943058272_0:0:1278:720_1920x0_80_0_0_e52866bd5a87602bf25801cb2c2df898.jpg

Эдгара Кейси называли "спящим пророком". Свои предсказания он делал, впадая в транс. Одни считали его шарлатаном. Другие прислушивались – и не прогадали. Многое из увиденного Кейси во снах почти век назад, сбывается только теперь. И с поразительной точностью.Отцовский подзатыльникБудущий пророк родился в маленьком городке Кристиан (штат Кентукки) 18 марта 1877-го. отец воспитывал мальчика в духе христианской добродетели. Но нередко подкреплял эту методику хорошей поркой.Однажды, когда папаша Кейси слегка переборщил с воспитанием, 9-летний Эдгар получил серьезный удар по голове. В результате – потеря сознания и сотрясение мозга. По иронии судьбы именно этот случай стал поворотным.После отцовской трепки мальчик стал слышать голоса и подолгу с кем-то беседовать. "Но с кем ты говоришь", – спрашивала удивленная мать. "С дедушкой", – отвечал малыш. И в мельчайших подробностях описывал как тот выглядел. Хотя старик умер за несколько лет до рождения Эдгара."Помню, как меня поразил один случай, – рассказывала в последствии мать. – Однажды ночью Эд проснулся и испуганный прибежал в мою комнату. Его разбудил какой-то свет".Странное сияющее существо спросило ребенка, чего он хочет больше всего на свете. "Я хочу помогать людям, особенно больным детям", – ответил мальчик. "Излечившись сам, ты сможешь лечить других", – изрекла потусторонняя сущность и исчезла.О чем говорил ночной гость, стало ясно позднее. В 23 года Кейси заболел ларингитом и полностью потерял голос. Перепробовав все средства, юноша от отчаяния решил попытать счастья у местного гипнотизера Эла Лейна. Тот ввел Эдгара в транс и внушил возвращение голоса.Вскоре Кейси обнаружил, что может впадать в транс по собственному желанию. Более того, в таком состоянии он рассказывал родным и близким об их болезнях и как их вылечить. В 90 процентах случаев рекомендации оказывались верными.Как-то раз к нему обратилась соседка. Ее пятилетняя дочь страдала от тяжелой формы эпилепсии. Врачи были бессильны. Кейси, погрузившись в транс, продиктовал сложный рецепт из трав и минералов. Спустя месяц заплаканная мать вновь прибежала к нему – приступы прекратились.Расплата грядетНо что действительно поражало – так это предсказания Кейси о будущем конкретных людей и человечества в целом. В 1925-м он переехал в штат Виргиния. К этому времени относится первое и самое громкое из его предсказаний."Америка поплатится за свою расточительность. Придет время, когда земля умрет и не будет давать плоды", – предрекал Кейси. На дворе – "ревущие двадцатые": наука и техника на подъеме, рванул вперед кинематограф, а на улицах крупнейших городов вовсю звучал джаз.Но Черный вторник 1929-го и накрывшая затем Штаты и Европу Великая депрессия заставили общество одуматься. Таким ли уж шарлатаном был Эдгар Кейси?На этом "спящий пророк" не успокоился. В начале 1930-х он публикует новое – не менее пугающее – послание миру."Передышка будет недолгой. Затем – снова годы смерти. Но человечество переживет и это", – звучали его слова как гром среди ясного неба. Думал ли тогда кто-то, что "спящий пророк" говорил о надвигающейся Второй мировой?Говорил Кейси и о "двух полюсах", один из которых вскоре исчезнет с лица Земли. Первое, что приходит на ум, – Арктика или Антарктида. Неужели одно из двух вскоре окажется под водой? Немногие разгадали в тех словах 1991 год и распад Советского Союза.Да и как угадаешь? Между пророчеством и его свершением прошло без малого полвека.Результат налицоНа этом, согласно Кейси, беды не закончатся. Америку и мир ждет долгая череда новых потрясений. В частности, в новом веке неспокойно будет на восточном побережье США."Сольются воедино воды Великих озер (Мичиган, Онтарио и тд) и Мексиканского залива", – говорил Кейси.Быть может, эти слова не стоит понимать буквально. Особенно, глядя на то, каким курсом повел страну новоизбранный президент Дональд Трамп. Еще до инаугурации он предложил Канаде (на ее территории частично расположены Великие озера) стать 51-м штатом."Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", – заявил Трамп.А объединение, добавил он, позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность.Что уж говорить об одном из первых указов Трампа – о переименовании Мексиканского залива в "Американский". Вот уж, действительно, "воды сольются".Огонь, вода и…Но и об экологических изменениях Кейси не забыл упомянуть. В числе первых – пробуждение вулканов на Гавайских островах. Из-за этого, считал пророк, от Калифорнийского побережья не останется и следа."Огонь пожрет те берега. Затем они навсегда скроются под водой", – предупреждал Эдгар Кейси в середине XX века.Не будем кликать беду, но "огонь" все уже видели. Мощные природные пожары начались в штате 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Ущерб по разным оценкам составил более 150 миллиардов долларов.Да, Кейси промахнулся с причиной. Климатологи одной из причин назвали сухую и очень ветренную погоду, что стояла в течение долгого времени. Недавно американские коммунальщики заявили, что огонь мог вспыхнуть из-за оборванного провода ЛЭП.Так или иначе, огонь все-таки коснулся Калифорнийского побережья США.Придется привыкатьОдно из последних пророчеств Кейси выглядит как апокалипсис. В XXI веке Земля кардинально изменит свои очертания. Всему виной станет "быстрое таяние льдов" ("спящий пророк" как в воду глядел – глобальное потепление, не иначе).Одной из первых пострадает от стихийного бедствия Америка. Но шанс спастись будет.Руку помощи, обещал Кейси, протянет… Россия. К тому моменту отношения двух сверхдержав все-таки наладятся.Кроме того, именно "Сибирь", как называл страну Кейси, менее всего пострадает от надвигающихся вод мирового океана."Тем, кто жил в тепле, придется привыкать к более суровому климату Севера, – предрекал Кейси. – Но выбора у них не будет". После столь масштабных потрясений Россия принесет в мир "совершенно новое учение". Оно, как считал "спящий пророк", станет основой для мирного существования в предстоящих реалиях.

америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

америка, сша, дональд трамп, джастин трюдо