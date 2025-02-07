Уже сбывается: что предрекал миру американский "спящий пророк"
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Эдгара Кейси называли "спящим пророком". Свои предсказания он делал, впадая в транс. Одни считали его шарлатаном. Другие прислушивались – и не прогадали. Многое из увиденного Кейси во снах почти век назад, сбывается только теперь. И с поразительной точностью.
Отцовский подзатыльник
Будущий пророк родился в маленьком городке Кристиан (штат Кентукки) 18 марта 1877-го. отец воспитывал мальчика в духе христианской добродетели. Но нередко подкреплял эту методику хорошей поркой.
Однажды, когда папаша Кейси слегка переборщил с воспитанием, 9-летний Эдгар получил серьезный удар по голове. В результате – потеря сознания и сотрясение мозга. По иронии судьбы именно этот случай стал поворотным.
После отцовской трепки мальчик стал слышать голоса и подолгу с кем-то беседовать. "Но с кем ты говоришь", – спрашивала удивленная мать. "С дедушкой", – отвечал малыш. И в мельчайших подробностях описывал как тот выглядел. Хотя старик умер за несколько лет до рождения Эдгара.
"Помню, как меня поразил один случай, – рассказывала в последствии мать. – Однажды ночью Эд проснулся и испуганный прибежал в мою комнату. Его разбудил какой-то свет".
© Public domainЭдгар Кейси
© Public domain
Эдгар Кейси
Странное сияющее существо спросило ребенка, чего он хочет больше всего на свете. "Я хочу помогать людям, особенно больным детям", – ответил мальчик. "Излечившись сам, ты сможешь лечить других", – изрекла потусторонняя сущность и исчезла.
О чем говорил ночной гость, стало ясно позднее. В 23 года Кейси заболел ларингитом и полностью потерял голос. Перепробовав все средства, юноша от отчаяния решил попытать счастья у местного гипнотизера Эла Лейна. Тот ввел Эдгара в транс и внушил возвращение голоса.
Вскоре Кейси обнаружил, что может впадать в транс по собственному желанию. Более того, в таком состоянии он рассказывал родным и близким об их болезнях и как их вылечить. В 90 процентах случаев рекомендации оказывались верными.
Как-то раз к нему обратилась соседка. Ее пятилетняя дочь страдала от тяжелой формы эпилепсии. Врачи были бессильны. Кейси, погрузившись в транс, продиктовал сложный рецепт из трав и минералов. Спустя месяц заплаканная мать вновь прибежала к нему – приступы прекратились.
© Фото : Общественное достояниеТолпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии
Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии
Расплата грядет
Но что действительно поражало – так это предсказания Кейси о будущем конкретных людей и человечества в целом. В 1925-м он переехал в штат Виргиния. К этому времени относится первое и самое громкое из его предсказаний.
"Америка поплатится за свою расточительность. Придет время, когда земля умрет и не будет давать плоды", – предрекал Кейси. На дворе – "ревущие двадцатые": наука и техника на подъеме, рванул вперед кинематограф, а на улицах крупнейших городов вовсю звучал джаз.
Но Черный вторник 1929-го и накрывшая затем Штаты и Европу Великая депрессия заставили общество одуматься. Таким ли уж шарлатаном был Эдгар Кейси?
На этом "спящий пророк" не успокоился. В начале 1930-х он публикует новое – не менее пугающее – послание миру.
© РИА Новости / Ю. Иванов | Перейти в медиабанкЦеремония подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
Церемония подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
"Передышка будет недолгой. Затем – снова годы смерти. Но человечество переживет и это", – звучали его слова как гром среди ясного неба. Думал ли тогда кто-то, что "спящий пророк" говорил о надвигающейся Второй мировой?
Говорил Кейси и о "двух полюсах", один из которых вскоре исчезнет с лица Земли. Первое, что приходит на ум, – Арктика или Антарктида. Неужели одно из двух вскоре окажется под водой? Немногие разгадали в тех словах 1991 год и распад Советского Союза.
Да и как угадаешь? Между пророчеством и его свершением прошло без малого полвека.
Результат налицо
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
Быть может, эти слова не стоит понимать буквально. Особенно, глядя на то, каким курсом повел страну новоизбранный президент Дональд Трамп. Еще до инаугурации он предложил Канаде (на ее территории частично расположены Великие озера) стать 51-м штатом.
"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", – заявил Трамп.
А объединение, добавил он, позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность.
Что уж говорить об одном из первых указов Трампа – о переименовании Мексиканского залива в "Американский". Вот уж, действительно, "воды сольются".
Огонь, вода и…
Но и об экологических изменениях Кейси не забыл упомянуть. В числе первых – пробуждение вулканов на Гавайских островах. Из-за этого, считал пророк, от Калифорнийского побережья не останется и следа.
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuТушение лесных пожаров в Калифорнии, США
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
"Огонь пожрет те берега. Затем они навсегда скроются под водой", – предупреждал Эдгар Кейси в середине XX века.
Не будем кликать беду, но "огонь" все уже видели. Мощные природные пожары начались в штате 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Ущерб по разным оценкам составил более 150 миллиардов долларов.
Да, Кейси промахнулся с причиной. Климатологи одной из причин назвали сухую и очень ветренную погоду, что стояла в течение долгого времени. Недавно американские коммунальщики заявили, что огонь мог вспыхнуть из-за оборванного провода ЛЭП.
Так или иначе, огонь все-таки коснулся Калифорнийского побережья США.
Придется привыкать
Одно из последних пророчеств Кейси выглядит как апокалипсис. В XXI веке Земля кардинально изменит свои очертания. Всему виной станет "быстрое таяние льдов" ("спящий пророк" как в воду глядел – глобальное потепление, не иначе).
Одной из первых пострадает от стихийного бедствия Америка. Но шанс спастись будет.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкУчасток туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
Участок туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
Руку помощи, обещал Кейси, протянет… Россия. К тому моменту отношения двух сверхдержав все-таки наладятся.
Кроме того, именно "Сибирь", как называл страну Кейси, менее всего пострадает от надвигающихся вод мирового океана.
"Тем, кто жил в тепле, придется привыкать к более суровому климату Севера, – предрекал Кейси. – Но выбора у них не будет". После столь масштабных потрясений Россия принесет в мир "совершенно новое учение". Оно, как считал "спящий пророк", станет основой для мирного существования в предстоящих реалиях.