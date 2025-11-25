Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы

ОЗК не смогла увеличить причитающуюся ей сумму по приговору Магомедову

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отказал "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), пытавшейся по более выгодному курсу пересчитать причитающиеся ей деньги по приговору совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

В документах отмечается, что Магомедов и его соучастники растратили деньги компании, чем причинили ей ущерб. Растрата была произведена в долларах США , а в приговоре сумма пересчитана в рубли по курсу на момент совершения преступления. К вступлению приговора в силу курс изменился. Летом 2024 года ОЗК обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с осужденных разницу между этими двумя суммами. Суд отклонил иск.

"В удовлетворении иска АО "Объединённая зерновая компания" к Магомедову Зиявудину Гаджиевичу, Полякову Сергею Владимировичу, Грибанову Роману Александровичу о взыскании денежных средств - отказать", - говорится в документе.

Как пояснил суд, именно такой порядок взыскания ущерба предусмотрен гражданским законодательством. Кроме того, пересчет суммы по сути будет изменением вступившего в силу приговора суда.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, среди них иск АО "ОЗК".

Через год Мосгорсуд смягчил срок братьям на полгода, исключив из приговора ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали.

Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности " Объединенной зерновой компании Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей.

Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в " Сумме ", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне , автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.