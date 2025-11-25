Рейтинг@Mail.ru
ОЗК не смогла увеличить причитающуюся ей сумму по приговору Магомедову - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/prigovor-2057313091.html
ОЗК не смогла увеличить причитающуюся ей сумму по приговору Магомедову
ОЗК не смогла увеличить причитающуюся ей сумму по приговору Магомедову - РИА Новости, 25.11.2025
ОЗК не смогла увеличить причитающуюся ей сумму по приговору Магомедову
Суд в Москве отказал "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), пытавшейся по более выгодному курсу пересчитать причитающиеся ей деньги по приговору совладельцу... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:24:00+03:00
2025-11-25T07:24:00+03:00
москва
сша
лондон
зиявудин магомедов
сергей поляков
сумма
московский городской суд
объединенная зерновая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_17296c77eda280510c42e9c4513550e7.jpg
https://ria.ru/20251110/sud-2053945815.html
https://ria.ru/20251017/summa-2048765401.html
https://realty.ria.ru/20250926/zemlya-2044646474.html
москва
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_3b7f1f31cba69dfa12d6527932eb1ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, лондон, зиявудин магомедов, сергей поляков, сумма, московский городской суд, объединенная зерновая компания, forbes
Москва, США, Лондон, Зиявудин Магомедов, Сергей Поляков, Сумма, Московский городской суд, Объединенная зерновая компания, Forbes
ОЗК не смогла увеличить причитающуюся ей сумму по приговору Магомедову

Суд отказал ОЗК в увеличении причитающейся ей суммы по приговору Магомедову

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отказал "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), пытавшейся по более выгодному курсу пересчитать причитающиеся ей деньги по приговору совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В документах отмечается, что Магомедов и его соучастники растратили деньги компании, чем причинили ей ущерб. Растрата была произведена в долларах США, а в приговоре сумма пересчитана в рубли по курсу на момент совершения преступления. К вступлению приговора в силу курс изменился. Летом 2024 года ОЗК обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с осужденных разницу между этими двумя суммами. Суд отклонил иск.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой
10 ноября, 14:30
"В удовлетворении иска АО "Объединённая зерновая компания" к Магомедову Зиявудину Гаджиевичу, Полякову Сергею Владимировичу, Грибанову Роману Александровичу о взыскании денежных средств - отказать", - говорится в документе.
Как пояснил суд, именно такой порядок взыскания ущерба предусмотрен гражданским законодательством. Кроме того, пересчет суммы по сути будет изменением вступившего в силу приговора суда.
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, среди них иск АО "ОЗК".
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Откаты в "Сумме" называли "домашним заданием", рассказали свидетели
17 октября, 06:14
Через год Мосгорсуд смягчил срок братьям на полгода, исключив из приговора ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали.
Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей.
Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Магомедовы были арестованы в конце марта 2018. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд не стал изымать землю фигуранта дела Магомедовых в Пятигорске
26 сентября, 17:21
 
МоскваСШАЛондонЗиявудин МагомедовСергей ПоляковСуммаМосковский городской судОбъединенная зерновая компанияForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала